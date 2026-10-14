Alternatif Bank ve CBQ’dan Türk şirketlerine Körfez açılımı

Alternatif Bank ve ana hissedarı Commercial Bank of Qatar (CBQ), DEİK destekleriyle düzenlenen “Sınırların Ötesinde: Türk İş Dünyasını Körfez Bölgesi’nde Güçlendirmek” etkinliğinde Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Etkinlikte, Türk şirketlerinin Körfez bölgesindeki yatırım, finansman ve büyüme fırsatları değerlendirilirken Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik iş birliği olanakları ele alındı.

Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikte; bölgesel yatırım ve büyüme fırsatları, finansmana erişim, sınır ötesi bankacılık, dış ticaret finansmanı ve kurumsal bankacılık çözümleri değerlendirildi. Etkinlik, Türk iş dünyası temsilcileri ile Körfez bölgesinin önde gelen finans kuruluşları arasında doğrudan temas kurulmasına imkân sağlayarak yeni iş ortaklıklarına zemin hazırladı.

Etkinlikte Commercial Bank of Qatar Grup CEO’su Stephen Moss, DEİK/Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı Abdullah Altunkum, United Arab Bank CEO’su Shirish Bhide ve National Bank of Oman CEO’su Abdullah Al Hinai’nin yanı sıra Prof. Dr. Hakan Kara ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han yer aldı. Konuk konuşmacılar Türkiye ve Körfez pazarlarının görünümü, jeopolitik gelişmeler ve bölgesel ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

“Türkiye ve Körfez arasında güçlü bir potansiyel var”

Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı Omar Hussain Alfardan, Türkiye ile Körfez arasındaki ekonomik ilişkilerin ticaretin ötesine geçerek karşılıklı yatırımlar, uzun vadeli ortaklıklar ve yeni iş birlikleriyle derinleşmesi için güçlü bir potansiyel bulunduğunu belirtti.

Alfardan, “Türkiye ile Körfez arasındaki ekonomik ilişkilerin önümüzdeki dönemde ticaretin ötesine geçerek karşılıklı yatırımlar, uzun vadeli ortaklıklar ve yeni iş birlikleriyle daha da derinleşmesi için güçlü bir potansiyel bulunuyor. Türkiye’nin üretim ve girişimcilik gücü ile Körfez’in yatırım kapasitesi ve bölgesel bağlantıları bu açıdan birbirini tamamlayan güçlü bir yapı oluşturuyor. ‘Sınırların Ötesinde’ buluşmasını da bu potansiyeli somut fırsatlara dönüştürmek, iş dünyası temsilcileri arasında yeni bağlantılar kurulmasını sağlamak ve uzun vadeli ortaklıkların önünü açmak açısından değerli bir adım olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Alternatif Bank’ın Türkiye’deki gücünü Commercial Bank Grup’un bölgesel deneyimi ve erişimiyle bir araya getirerek, Türkiye ile Körfez arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da gelişmesini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

CBQ’dan Türkiye-Körfez hattına bölgesel finans ağı

Commercial Bank of Qatar Grup CEO’su Stephen Moss ise Türkiye’nin Katar ve Körfez bölgesi için önemli bir ticaret ve yatırım ortağı olduğunu vurguladı.

Moss, “Türkiye, Katar ve Körfez bölgesi için önemli bir ticaret ve yatırım ortağı. Bu güçlü ekonomik ilişkinin daha da ileri taşınmasında, bölgesel ölçekte sahip olduğumuz finansal ağ önemli bir rol oynuyor. Commercial Bank of Qatar’ın Katar’daki güçlü konumunun yanı sıra National Bank of Oman’da yüzde 35,89, United Arab Bank’ta ise yüzde 39,99 oranındaki payları, grubumuzun Türkiye, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne uzanan bölgesel gücünün önemli bir parçasını oluşturuyor. Alternatif Bank ile uzun yıllara dayanan ilişkimizden güç alarak bankanın Türkiye pazarındaki bilgi birikimini Commercial Bank of Qatar, United Arab Bank ve National Bank of Oman’ın bölgesel deneyimiyle birleştiriyoruz. Böylece Türk şirketlerinin finansmana erişimini, Körfez pazarlarına açılmasını ve kalıcı iş ortaklıkları kurmasını destekleyebiliyoruz. DEİK iş birliğiyle düzenlenen Sınırların Ötesinde etkinliği bu bağlantıları yeni fırsatlara dönüştürmek ve Türkiye ile Körfez arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştirmek için önemli bir platform sunuyor.” ifadelerini kullandı.

“Türk şirketleri için güçlü bir köprü olmayı hedefliyoruz”

Alternatif Bank CEO’su Ozan Kırmızı da Türkiye ile Körfez arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini Türk şirketleri açısından somut fırsatlara dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kırmızı, “Türkiye ile Körfez arasındaki ekonomik ilişkiler gelişirken, bu potansiyeli Türk şirketleri için somut fırsatlara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Hissedarımız Commercial Bank of Qatar’ın Katar’daki güçlü konumu, National Bank of Oman ve United Arab Bank’ın bölgesel deneyimiyle birleştiğinde bölgeye açılan güçlü bir finansal ekosistem sunuyor. Bu güç birliğiyle şirketlerin finansmana erişmelerine, yeni pazarları daha iyi tanımalarına ve büyümeleri için ihtiyaç duydukları bağlantıları kurmalarına destek oluyoruz. DEİK’in destekleriyle düzenlediğimiz “Sınırların Ötesinde: Türk İş Dünyasını Körfez Bölgesi’nde Güçlendirmek” etkinliği, Türk iş dünyasını bölgesel bankacılık ağımızla buluşturarak bu fırsatları doğrudan değerlendirme imkânı sundu. Türk şirketlerinin Körfez’de ticaretlerini büyütürken güvenilir bir finansal çözüm ortağı olarak yanlarında yer alamaya ve bu bölge ile aralarında güçlü bir köprü görevi görmeye devam edeceğiz.” dedi.

DEİK: “Körfez, Türk iş dünyası için önemli bir potansiyel taşıyor”

DEİK/Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı Abdullah Altunkum ise Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlü diyalog ve karşılıklı güven temelinde geliştiğini belirtti.

Altunkum, DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi olarak hedefimiz, bu güçlü ilişkileri daha fazla ticarete, yatırıma ve somut iş birliğine dönüştürmek. Katar’ı aynı zamanda Türk şirketlerinin daha geniş Körfez coğrafyasındaki fırsatlara erişimi açısından da önemli bir ortak olarak görüyoruz. Körfez Bölgesi; güçlü finansal yapısı, yatırım kapasitesi ve farklı sektörlerde sunduğu fırsatlarla Türk iş dünyası açısından önemli bir potansiyel barındırıyor. Ancak yeni pazarlarda güçlü ve kalıcı olabilmek için ticari fırsatlar kadar finansmana erişim, doğru iş ortaklarıyla bağlantı kurulması ve bölgenin dinamiklerinin yakından tanınması da büyük önem taşıyor. DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi olarak bizler de Türk şirketlerinin Katar ve Körfez Bölgesi’ndeki fırsatlara daha etkin şekilde ulaşabilmelerini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.