Alternatif Bank’ın aktif büyüklüğü 81 milyar TL

Alternatif Bank’ın bu dönemde nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine sağladığı destek ise 77 milyar TL’ye yükseldi. Bankanın öz kaynakları 7 milyar TL seviyesine ulaşırken, bu dönem sermaye yeterlilik rasyosu %24 oldu. 2024’ün üçüncü çeyreğinde ortaya koyduğu performansla Alternatif Bank’ın konsolide net dönem karı ise 660 milyon TL olarak gerçekleşti.

Alternatif Bank’ın 2024 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Ozan Kırmızı, “Hem küresel ekonomiyi hem de ülke ekonomimizi etkileyen önemli gelişmelerin yaşandığı bu çeyrekte, Banka olarak çalışanlarımızla, müşterilerimiz, paydaşlarımız ve ülkemiz için değer yaratma misyonuyla çalışmaya devam ettik. Yılın ilk dokuz ayında, yüksek aktif kalitemizi koruyarak etkin bir bilanço yönetimi gerçekleştirdik” dedi.

“Dijital şubemizin çalışma büyüklüğü 4 milyar TL’ye ulaştı”

Bankacılık uygulamalarını herkes için kolaylaştıran dijital çözümlerle zahmetsiz bir müşteri deneyimi sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Ozan Kırmızı sözlerine şöyle devam etti: “Alternatif Bank olarak dijital ve bireysel bankacılıkta güçlü bir büyümeyle müşteri tabanımızı genişletmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl devreye aldığımız ve dijital bankacılık hizmetlerini insan dokunuşuyla birleştirdiğimiz Dijital Şubemizin 1. yılını yakın bir zamanda kutladık. Bu uygulamamızla rekabette öne çıkmamızı sağlayan en önemli unsur, görüntülü görüşmeden gelen müşterilerimize herhangi bir alt limit şartı olmadan alanında uzman bir ‘Portföy Yöneticisi’ atıyor olmamız. Dijital bankacılığın kolaylığını insan dokunuşuyla birleştirdiğimiz hizmet modelimizle, şu an 4 milyar TL çalışma büyüklüğüne ulaştık. İlk başladığında çalışma büyüklüğü açısından tüm şubelerin gerisinde olan Dijital Şubemiz, çok kısa süre içerisinde hızla yükselerek bireysel tarafta liderliğe ulaştı.”

Geride bıraktığımız son çeyrekte de, yılın başında belirledikleri stratejik öncelikler arasında önemli bir yere sahip olan ‘dijital dönüşüm’ alanındaki faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Kırmızı, “Eylül ayında devreye aldığımız müşterimiz olmayanlara anında kredi uygulamamız, ihtiyaç kredisi tarafında büyümemizin itici güçlerinden biri oldu. Ayrıca yine bu dönem devreye alınan ön onaylı limit otomasyonu projesi ile toplam ihtiyaç kredisi bakiyesini yaklaşık %45’inin ön onaylı limitlerden oluşturur hale geldik. Tüm bunlar, sene başında belirlediğimiz stratejimize uygun adımlarla ilerlediğimizi bir kez daha gösterdi” dedi.

“Çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında Türkiye'nin en iyi bankası seçildik”

Türk bankacılık sektöründe giderek Alternatif Bank ile özdeşleşen ve gün geçtikçe daha da önem kazanan Engelsiz Bankacılık çalışmalarının finansal kapsayıcılığa hizmet etmesine özen gösterdiklerini dile getiren Kırmızı, “Sürdürülebilirliğin sosyal boyutuna ve ‘finansal kapsayıcılık’ özelindeki ilkelerine odaklanarak sektörde bu alanda da fark yaratmaya devam ediyoruz. Engelsiz Bankacılık ve finansal kapsayıcılık alanlarında yürüttüğümüz başarılı projelerle, dünyanın önde gelen bankacılık ve finans yayınlarından biri olan Euromoney tarafından düzenlenen 2024 Mükemmellik Ödülleri’nde ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında Türkiye’nin En İyi Bankası’ seçildik. Bu prestijli ödül Bankamızın engelsiz bankacılık alanındaki kararlı çalışmalarının uluslararası platformda aldığı takdirin bir göstergesi. Alternatif Bank’ın bu önemli ödülü kazanmasında emeği geçen tüm çalışan ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Banka olarak çeşitlilik ve finansal kapsayıcılık alanındaki kararlılığımızın ve öncü yaklaşımımızın bir yansıması olduğuna inandığım bu anlamlı ödül, bizler için çok kıymetli. Bu gurur verici başarının Bankamız için bir motivasyon kaynağı olacağına ve gelecek hedeflerimize ulaşmamızda bize güç vereceğine gönülden inanıyorum” diye konuştu.