Alternatif Bank’ın Yönetim Kurulu’na Belma Özmen atandı

Alternatif Bank’ın Yönetim Kurulu’nda yeni bir atama gerçekleşti. Banka tarafından yapılan açıklamada; yasal bildirimlerin tamamlanmasını takiben Belma Özmen’in Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi Başkanı göreviyle Yönetim Kurulu üyeliğine atanacağı paylaşıldı.

Yönetim Kurulu’ndaki bu değişiklikle birlikte Belma Özmen, Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi Başkanlığının yanı sıra Risk Komitesi üyeliği görevini de üstlenecek. 40 yılı aşkın kariyerinin büyük bir bölümünü JP Morgan’da geçiren Özmen, krediler, operasyonlar ve iç sistemler gibi bankacılığın kritik alanlarında yönetim sorumlulukları üstlenmiştir. JP Morgan’da son olarak Müdürler Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Kendisi, son 6 yıldır ise Standard Chartered’da Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı görevini yürütmüştür.

Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı Omar Hussain Alfardan, atamaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Üst düzey bir profesyonel olan Belma Özmen’in Yönetim Kurulumuza katılmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sayın Özmen, uzun yıllara dayanan uluslararası tecrübesiyle bankacılığın farklı alanlarında önemli başarılara imza atmış bir isim. Bu değerli birikimin, güçlü kurumsal yönetim yapımızın daha da pekişmesine ve iç sistemler alanındaki çalışmalarımıza stratejik katkılar sağlayacağına inanıyorum. Atamanın Bankamız için hayırlı olmasını diliyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.”