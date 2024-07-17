Alternatif Bank’tan yaz döneminde 4 hafta uzaktan çalışma imkânı

Çalışanlarının iş ve yaşam dengesini sağlamaları için hayata geçirdiği yenilikçi projelerle adından sıkça söz ettiren Alternatif Bank ‘insan odaklı’ yaklaşımı temel alan bakış açısıyla, çalışanlarına daha mutlu, huzurlu ve verimli iş ortamları sunabilmek için faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Banka bu kapsamda 2022 yılında başlattığı “Alternatif Yaz” uygulamasıyla çalışanlarına sunduğu, temmuz ve ağustos aylarında seçeceği 4 hafta boyunca istedikleri yerden çalışma fırsatını bu yaz da devam ettirdi. Bu uygulamayla Alternatif Banklılar, yazın keyfini sevdikleriyle birlikte çıkarırken aynı zamanda dengeli bir iş-sosyal hayat ritminin huzurunu yaşama fırsatının da sahibi oluyor. Alternatif Yaz uygulaması ayrıca, sadece İstanbul ile sınırlı kalmıyor, halen hibrit sistemde çalışan tüm genel müdürlük ekipleri Türkiye’nin neresinde olursa olsun bu uygulamadan faydalanabiliyor.

“İş hayatındaki başarıların, ancak özel hayattaki mutlulukla tamamlandığına inanıyoruz"

Çalışanlarının mutluluğunu, Bankanın başarısının temel taşlarından biri olduğunu belirten Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bike Tarakcı, “İş hayatındaki başarıların, ancak özel hayattaki mutlulukla tamamlandığına inanıyoruz. Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte her birimiz ailemiz ve sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirmeyi istiyoruz. Hem uzaktan çalışmayı hem de esnek çalışmayı birlikte sunan yeni nesil çalışma modelimiz AlterFlex’in kapsamında hayata geçirdiğimiz ve çok sevilen uygulamamız ‘Alternatif Yaz’ ile çalışanlarımıza bu imkânı sunuyoruz. Alternatif Banklılar yaz aylarında tatil bölgelerinden, ailelerinin yanından ya da diledikleri herhangi bir yerden çalışma özgürlüğüne sahip oluyor. 2022 yılından bu yana devam ettirdiğimiz ‘Alternatif Yaz’ uygulamamız hem iş süreçlerimizi kesintisiz sürdürmemize hem de çalışanlarımızın memnuniyetini en üst seviyede tutmamıza yardımcı oluyor. Yaptığımız değerlendirmelerde yaz aylarında sunduğumuz bu esnekliğin, çalışanlarımızın motivasyonlarını artırarak yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini en üst düzeye çıkardığını gözlemliyoruz” dedi.

AlterFlex uygulaması hakkında da bilgi veren Tarakcı sözlerine şu cümlelerle son verdi:

“Alternatif Yaz uygulamamız dışında AlterFlex kapsamında, çalışanlarımız haftada iki gün uzaktan çalışabiliyor ve esnek mesai saatlerinden de faydalanabiliyorlar. Tüm genel müdürlük çalışanlarımız çekirdek saatlerimiz dışındaki zamanlarda mesai saatlerini ihtiyaçlarına göre kendileri belirleyebiliyorlar. Bugün AlterFlex kapsamında iştiraklerimiz de dahil olmak üzere genel müdürlük çalışanlarımızın yaklaşık %40’ı tamamen uzaktan, yaklaşık %45’i ise hibrit modelde çalışıyor. Görevi gereği uzaktan çalışma ya da esnek çalışma modeliyle uyumlanamayan iş gruplarımız için de yıllık ek idari izin planlayarak, AlterFlex’i tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde uyguluyoruz. Sektörümüze örnek olacak ve kapsayıcılık anlamında başarılı olan bu çalışma modelini hayata geçiren öncü banka olmaktan mutluluk duyuyoruz.”