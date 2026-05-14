Alternatif Rulman, üretimde sürekliliğe odaklandı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Sanayide üretim süreçlerinin kesintisiz devam etmesinde kritik rol üstlenen rulman sektöründe faaliyet gösteren Konya merkezli Alternatif Rulman, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve güçlü stok yapısıyla dikkat çekiyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Tükel, sanayicilerin yalnızca ürün değil aynı zamanda güvenilir çözüm ortağı aradığını söyledi.

Rulman sektöründe fark oluşturan en önemli unsurun doğru analiz ve teknik destek olduğunu ifade eden Tükel, “Piyasada birçok rulman firması var ancak biz yalnızca ürün satışı yapan bir yapı değiliz. Müşterimizin ihtiyacını analiz ediyor, doğru ürünü doğru uygulamayla buluşturuyoruz. Güçlü stok altyapımız ve teknik ekibimiz sayesinde hızlı ve güvenilir çözümler sunuyoruz. Bu nedenle kendimizi sadece bir tedarikçi olarak değil, iş ortağı olarak konumlandırıyoruz” diye konuştu.

"Doğru zamanda doğru ürün, üretim verimliliğinde belirleyici oluyor"

Sanayide zamanın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Tükel, üretim süreçlerinde yaşanabilecek bir aksamanın ciddi maliyetler doğurduğunu belirterek, “Bir parçanın eksik olması üretimin durmasına neden olabiliyor. Biz de ihtiyaç duyulan ürünleri hızlı şekilde temin ederek işletmelerin süreçlerini güvence altına alıyoruz. Çünkü doğru zamanda doğru ürün, üretim verimliliğinde belirleyici oluyor” ifadelerini kullandı.

Endüstri 4.0 ile birlikte sanayide dijital dönüşümün hızlandığını kaydeden Tükel, rulman teknolojilerinin de bu değişime uyum sağladığını söyledi. Artık rulmanların yalnızca hareket sağlayan bir parça olmadığını vurgulayan Tükel, “Sanayi artık veriyle yönetilen bir sisteme dönüştü. Daha hızlı, daha hassas ve daha akıllı çalışan üretim hatlarında kullanılan rulmanlar da performansı doğrudan etkileyen kritik bileşenler haline geldi. Doğru rulman seçimi daha düşük enerji tüketimi, daha az sürtünme ve daha uzun sistem ömrü anlamına geliyor. Biz de bu dönüşüme uygun yüksek hassasiyetli ve güvenilir çözümlerle sanayinin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.