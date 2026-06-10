Altınay Savunma Teknolojileri Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da gerçekleşti

Yerli ve milli çözümlerle Türkiye’nin savunma endüstrisine kritik sistemler geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri, olağan genel kurul toplantısını 5 Haziran tarihinde İstanbul Marriott Hotel’de gerçekleştirdi. Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanvekili Enis Ata’nın başkanlığında toplanan genel kurula; kurumsal ve bireysel yatırımcıların yanı sıra Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim katılım sağladı.

2025 yılına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, Altınay Savunma’nın büyüme ivmesini kalıcı hale getiren altyapı yatırımları ve seri üretim bantlarındaki kapasite artışları detaylandırıldı.

Enis Ata: Sürdürülebilir büyümemizi tesis yatırımlarımızla temellendiriyoruz

Toplantıya başkanlık eden Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanvekili Enis Ata, hayata geçirilen fiziki yatırımlara dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Altınay Savunma Teknolojileri olarak büyüme stratejimizin merkezinde, sahada faaliyete geçirdiğimiz yatırımlar yer alıyor. İş geliştirme faaliyetlerimizi, genişlettiğimiz Ar-Ge altyapımız ve üretim hatlarımızla destekliyoruz. Bu yatırımlarımız, şirketimizin kapasitesini artırmanın yanı sıra, Türk savunma sanayiinin tedarik zincirindeki hedeflerine de hizmet ediyor. Karlı ve sürdürülebilir büyümemizi, üretim gücümüze yaptığımız yatırımlarla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere güvenen ve genel kurul toplantımıza yoğun ilgi gösteren tüm pay sahiplerimize teşekkür ederiz. Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışımızla, yatırımcılarımıza değer yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

"Yerlilik oranımız ve yeni üretim hatlarımızla envantere katkı sağlıyoruz"

Devreye alınan yatırımların operasyonel yansımaları hakkında bilgi veren Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan ise üretim bantlarındaki optimizasyona değindi: "Sahadaki teknolojik yetkinliğimizi, arka planda yürüttüğümüz altyapı yatırımlarıyla destekliyoruz. Tesislerimizin uluslararası standartlardaki kalifikasyon süreçlerini yürütürken, üretim hatlarımızı verimli çalışacak şekilde optimize ettik. Savunma Sanayii Başkanlığımız (SSB) ve Milli Savunma Bakanlığımız (MSB) ile tam koordinasyon halinde yürüttüğümüz projelerde, yerlilik oranımızı artırıyor ve teslimat süreçlerimizi güvence altına alıyoruz. Güvenlik güçlerimizin envanterine katılan sistemlerin arkasında, sürekli gelişen bu üretim altyapımız ve yatırımcılarımızın desteğiyle büyüyen sermaye gücümüz bulunuyor."

Genel kurul toplantısı, finansal tabloların ibra edilmesi, gündem maddelerinin karara bağlanması ve şirketin gelecek dönem operasyonel planlarının onaylanmasının ardından sona erdi.