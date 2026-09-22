Altınay Savunma Teknolojileri, yeni nesil çözümleriyle MÜSİAD EXPO 2026’da

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Türkiye’nin savunma ekosisteminde derin mühendislik birikimiyle kritik rol üstlenen Altınay Savunma Teknolojileri, küresel ölçekli etkinlikler arasındaki yerini alan MÜSİAD EXPO 2026’ya katılıyor. Şirket, 23–26 Eylül 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek organizasyonda, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği sistemlerini sektör profesyonelleri ve uluslararası delegasyonlarla buluşturacak.

Sanayi, teknoloji, inovasyon, katma değerli üretim ve ihracat odaklı iş birliklerini teşvik etmeyi amaçlayan MÜSİAD EXPO 2026; sanayicileri, girişimcileri, yatırımcıları ve nitelikli alım heyetlerini İstanbul’da bir araya getiriyor. Fuarın 4 numaralı salonunda savunma sanayinin yanı sıra makine, otomotiv, metal, enerji ve bilgi teknolojileri gibi stratejik sektörler yer alacak.

İleri mühendislik çözümlerini MÜSİAD EXPO’ya taşıyor

Altınay Savunma Teknolojileri, etkinlik kapsamında PUHU C100, SÜRÜ, MİKON, ALKARA, VTOL ve Keşif Gözetleme Dronu ile yer alacak. Şirket, fuar süresince mühendislik ve Ar-Ge yetkinliklerini ziyaretçilerle paylaşırken sektör temsilcileri ve uluslararası iş dünyasıyla yeni ticari ve teknolojik iş birliği olanaklarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Altınay Savunma Teknolojileri’nin uluslararası fuar katılımları, şirketin özgün mühendislik çözümlerini küresel pazarlarda konumlandırma ve ihracat ağını genişletme yaklaşımının bir parçasını oluşturuyor. MÜSİAD EXPO’nun farklı sektörlerden iş dünyası temsilcilerini ve uluslararası alım heyetlerini bir araya getiren çok disiplinli yapısı da şirketin yeni yüksek katma değerli temaslar geliştirmesine zemin sunuyor.

“Teknoloji ve Ar-Ge gücümüzü uluslararası ziyaretçilerle buluşturacağız”

MÜSİAD EXPO 2026 öncesinde değerlendirmede bulunan Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, şunları söyledi:

“Altınay Savunma Teknolojileri olarak, sahip olduğumuz yetkin mühendislik birikimini ve Ar-Ge odaklı teknoloji geliştirme kabiliyetlerimizi özgün ve yenilikçi çözümlere dönüştürürken, ülke savunma sanayiimizin gücüne katkı sağlamaya da kararlılıkla devam ediyoruz. MÜSİAD EXPO 2026 kapsamında, geliştirdiğimiz teknolojik altyapıyı ve yenilikçi sistemleri farklı coğrafyalardan sektör profesyonelleriyle buluşturmayı ve yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz. Fuar boyunca ziyaretçilerimizle bir araya gelerek teknoloji vizyonumuzu, Ar-Ge odaklı mühendislik yaklaşımımızı ve geleceğe yön veren çalışmalarımızı paylaşacağız.”

Altınay Savunma Teknolojileri, MÜSİAD EXPO 2026 süresince İstanbul Fuar Merkezi’nde Salon 4, Stand 4C-104 lokasyonunda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Birleşik Krallık’ta yeni yapılanma kurdu

Altınay Savunma Teknolojileri, MÜSİAD EXPO 2026’da sergileyeceği yerli ve milli çözümlerin yanı sıra, küresel pazarlardaki varlığını güçlendirecek stratejik adımlarla da öne çıkıyor. Şirket, "Küresel 100" hedefi ve uluslararası büyüme stratejisi doğrultusunda, Birleşik Krallık merkezli ve yüzde 100 bağlı iştiraki olan Altınay Aerospace Technologies International Ltd. şirketinin kurulumunu tamamladığını duyurdu. Bu hamle, Altınay Savunma’nın milli mühendislik gücünü küresel ölçeğe taşıma vizyonunun en kritik taşlarından birini oluşturuyor.

Çeyrek asrı aşan nitelikli mühendislik birikimini küresel pazar dinamikleriyle buluşturan şirket, sektörün en karmaşık gereksinimlerine yüksek katma değerli çözümler üretmeyi sürdürüyor. Yeni kurulan Birleşik Krallık operasyonu; gelişmiş teknoloji ekosistemlerine doğrudan erişim sağlama, uluslararası ana yüklenicilerle entegrasyonu hızlandırma ve stratejik sanayi ortaklıkları geliştirme süreçlerinde küresel ihracat ağının kilit bir halkası olacak. Altınay Savunma, Türkiye’deki üretim kapasitesini ve yetkin mühendislik kadrosunu istikrarlı şekilde büyütürken, bu küresel yapılanmayla yerli savunma ekosistemine sağlanacak teknolojik ve ticari kazanımları da en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.