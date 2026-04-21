Altınay Savunma Teknolojileri/Mercan: Mühendislik gücümüzle küresel ölçekte stratejik değer yaratmayı hedefliyoruz

Altınay Savunma Teknolojileri, küresel dinamiklerin hızla değiştiği 2025 yılında, yüksek katma değerli projeleri ve teknoloji üreten global marka vizyonuyla istikrarlı büyümesini sürdürdü. Yatırımcılar, analistler ve paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında şirketin finansal performansı, devam eden Ar-Ge faaliyetleri ve uluslararası pazardaki konumu şeffaf bir çerçevede aktarıldı.

Altınay Savunma’nın yalnızca bir sistem üreticisi değil, savunma ekosistemine yön veren bir mühendislik gücü olduğunun vurgulandığı toplantıda, yerli ve milli teknolojilerin zorlu kalifikasyon süreçlerindeki başarıları ve güvenlik güçlerimizin envanterine sunulan stratejik katkılar detaylandırıldı.

Z. Burak Mercan: Odağımızda sadece üretmek değil global oyuncu olmak var

2025 yılı faaliyetlerini değerlendiren Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, şirketin vizyonuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız yıl, Altınay Savunma’nın mühendislik derinliğini ve operasyonel çevikliğini bir kez daha kanıtladığı bir dönem oldu. Temel motivasyonumuz yalnızca platformlara alt sistem sağlamak değil özgün, yenilikçi ve oyun değiştirici teknolojilerle global pazarda rekabet eden bir aktör olmak. 2025 yılında elde ettiğimiz finansal sonuçlar, bu stratejik vizyonun sahadaki en net yansımasıdır. Diğer taraftan mühendislikte sahip olduğumuz gücümüzle küresel ölçekte stratejik değer yaratmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de mali disiplinimizden taviz vermeden, ülkemizin tam bağımsız savunma sanayii hedefleri doğrultusunda güvenlik güçlerimizin sahadaki üstünlüğünü artıracak çözümler geliştirmeye ve yatırımcılarımız için sürdürülebilir değer yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz."