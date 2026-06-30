Altınay Savunma'dan 13,2 milyon dolarlık yeni anlaşma
Altınay Savunma'nın bağlı ortaklığı TAAC Havacılık, yurt dışındaki bir müşteriyle 13,2 milyon dolarlık kritik havacılık ekipmanı sözleşmesi imzaladı.
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY), bağlı ortaklığı TAAC Havacılık Teknolojileri A.Ş.'nin yurt dışında yerleşik bir müşteriyle yeni bir sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Şirket açıklamasına göre sözleşme, kritik havacılık ekipmanlarının geliştirilmesi ve tedarikini kapsıyor.
Şirket sözleşmenin toplam bedelinin 13,2 milyon dolar olduğunu belirtti.