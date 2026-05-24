Altınay Savunma’dan 2,25 milyon dolarlık yeni sözleşme

Altınay Savunma, yurtiçinde yerleşik müşteriyle havacılık sistemlerinin tedarikine yönelik 2,25 milyon dolar + KDV tutarında sözleşme imzaladı.

Altınay Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş., havacılık sistemlerinin tedarikine yönelik yeni bir sözleşmeye imza attı.

Şirketten yapılan KAP açıklamasına göre, yurtiçinde yerleşik bir müşteri ile toplam 2.250.000 USD + KDV tutarında anlaşma sağlandı. Söz konusu sözleşme, havacılık sistemlerinin tedarikini kapsıyor.,

