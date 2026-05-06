Altınay’dan milli teknoloji hamlesi: Tam bağımsız endüstriyel robot SR40 ve SR80 SAHA’da tanıtıldı

Türkiye’nin robotik teknolojilerdeki serüveni, 1993 yılında Hakan Altınay’ın ülkemizin ilk endüstriyel robotu olan HSR-4’ü üretmesiyle başladı. Aradan geçen 30 yılı aşkın sürenin ardından bu vizyon, günümüzde Altınay Robot Grubu’nun gücü ve GRASS (Gelişmiş Robot ve Akıllı Sanayi Sistemleri) çatısı altında küresel bir teknoloji hamlesine dönüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Hamle Programı” desteğiyle motorundan yazılımına, sürücüsünden mekanik tasarımına kadar tam bağımsız bir ekosistem olarak geliştirilen milli robotlar SR40 ve SR80, SAHA 2026’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın katıldığı lansmanla dünyaya duyuruldu.

Bakan Kacır: "Milli teknoloji hamlesinin özgüveni"

Lansmanda konuşma yapan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır şu açıklamalarda bulundu:

“Bu robotlar, Türk mühendisliğinin özgüvenini, emeğini ve tam bağımsızlık iradesini temsil etmektedir. ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonumuz doğrultusunda, artık kendi motorunu, sürücüsünü ve yazılımını üreterek dünyaya teknoloji ihraç eden bir Türkiye mevcuttur. Bakanlık olarak Hamle Programı ile desteklediğimiz bu altyapıların, yerli sanayimizin küresel rekabetçiliğini bir üst lige çıkarmasını büyük bir gururla izliyoruz. Bu vizyona omuz veren ve teknolojiyi var eden tüm mühendislerimizi yürekten kutluyorum.”

"30 yıllık birikim, tam bağımsız bir gelecek"

Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, lansmanda yaptığı konuşmada 30 yıllık mühendislik ve teknoloji bilgi birikimine vurgu yaptı: “1993 yılında Türkiye’nin ilk endüstriyel robotu HSR-4 ile ilk kıvılcımı yaktığımızda bir hayalimiz vardı: Türkiye’nin kendi robotlarını yapabilmesi. Bugün Altınay Robot Grubu olarak ulaştığımız dikey entegrasyon seviyesiyle, bir robotu oluşturan tüm kritik alt sistemleri, motorundan sürücüsüne ve yazılımına kadar kendi bünyemizde tasarımlarını gerçekleştirdik ve üretimini yapıyoruz. GRASS firmamızın robotları SR40 ve SR80, Türk mühendisliğinin küresel pazarda en üst ligde rekabet edebilme gücünün ve milli üretim irademizin en büyük göstergesidir. Ülkemizin üretim hatlarındaki dışa bağımlılığı bitiriyor, sanayicimize uluslararası standartlarda, güçlü ve tamamen yerli bir çözüm ortaklığı sunuyoruz.”

Altınay Robot Grubu CEO’su Ömer Eren yaptığı açıklamada “GRASS ile birlikte geniş bir endüstriyel robot ailesini ve kritik alt bileşenleri sahaya sürüyoruz. Bu projeyi değerli kılan yalnızca ortaya çıkan ürünler değil, bunların ülkemizin mühendislik gücüyle geliştirilmiş yüksek katma değerli teknolojiler olmasıdır. 2030 vizyonumuz doğrultusunda, tam dikey entegrasyona sahip bu ekosistemle uluslararası alanda rekabet eden bir teknoloji markası olmayı hedefliyoruz. Lansmanını yaptığımız SR40 ve SR80 modellerimizle, endüstrinin ihtiyaç duyduğu yüksek verimliliği ve yerli destek güvencesini temin edeceğiz. Tasarımdan teste kadar gece gündüz demeden ter döken ve bu ülkenin potansiyelini gösteren çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Teknik üstünlük ve milimetrik hassasiyet

Endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen ve SAHA 2026 fuarında SR40 (40 kg taşıma kapasiteli) ve SR80 (80 kg taşıma kapasiteli) ile GRASS endüstriyel robot ailesinin tüm modelleri sanayimize pek çok sektör için çözüm getiriyor. Geniş çalışma uzayı, yüksek tekrarlanabilirlik hassasiyeti, optimize edilmiş hareket kontrol mimarisi ile küresel standartları eksiksiz bir şekilde karşılıyor. Bu robotlar küresel rakiplerinin yanında çok güçlü ve rasyonel bir alternatif konumuna taşıyor. Otomotivden gıdaya, metal işlemeden ağır sanayiye kadar tüm imalat sektörleri için tasarlanan bu robotlar, pek çok uygulamada yüksek başarı gösterecek güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.