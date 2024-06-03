Altınkılıç, Ana Pazar’da işlem görecek

Borsa İstanbul, halka arzı gerçekleştirilen Altınkılıç Gıda’ya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Altınkılıç Gada’nın paylarının 4 Haziran 2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, şirketin 33 milyon 885 bin TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 112 milyon TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındı.

Halka arz edilen Şirket payları 04.06.2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 22,98 TL baz fiyat, "ALKLC.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak belirlendi.