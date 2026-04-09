Altınkılıç Gıda, bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı

Altınkılıç Gıda, Yönetim Kurulu toplantısında mevcut 112 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini 1,344 milyar TL artırarak 1,456 milyon TL’ye çıkarmaya karar verdi. Artırılan sermayenin iç kaynaklardan karşılanacağı belirtilirken, 187,476 milyon TL nominal değerli A grubu ve 1,156,524 milyon TL nominal değerli B grubu paylar mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılacak.

Sermaye artışı nedeniyle kayıtlı sermaye tavanı da 390 milyon TL’den 13,249 milyar TL’ye yükseltilecek. Şirket, söz konusu artış ve ana sözleşme tadilini Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli mercilere bildirecek. Karar, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle alındı.