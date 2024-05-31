Altınkılıç Gıda'nın halka arz büyüklüğü 778,7 milyon TL oldu

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. halka arzında hisse başına 22,98 TL'den 33,9 milyon adet hisse satılırken, toplam halka arz büyüklüğü 778,7 milyon TL oldu.

Deniz Yatırım tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arz edilen hisselerin yüzde 99,8'i, yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtıldı.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılan halka arzda yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 1.300.815 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,40 katına tekabül eden 47.605.648 adet nominal değerli paylar için 1.093.977.791,04 TL tutarlı talep gelmiştir.

Dağıtım sonucunda 1.287.718 adet yatırımcıya 33.885.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir.”