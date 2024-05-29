Altınkılıç Gıda'nın halka arzında talep toplama başladı

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama "ALKLC" koduyla Deniz Yatırım liderliğinde bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Halka arz fiyatı pay başına 22,98 lira olarak belirlenen şirketin 33 milyon 885 bin lira nominal değerli payları, sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek. Büyüklüğü 778,7 milyon lira olacak halka arzın halka açıklık oranının ise yüzde 30,25 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

Altınkılıç Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Altınkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990'larda Ezine'de beyaz peynir imalatına başladıklarını, daha sonra Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir tesisi satın alarak eski kaşar üretebilmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin en kaliteli kaşarını Ezine bölgesinde Altınkılıç olarak üretmeye başladıklarını belirten Altınkılıç, "Şartlar, koşullar ilerlerken insanların sağlıklı beslenme ve daha uzun yaşamayla ilgili arayışları da devam ediyordu. Bizim de kendi ürün yelpazemize yeni ürün eklemek için birtakım AR-GE'lerimiz, araştırmalarımız oldu. O zaman biz kefiri keşfettik. Türklerin Orta Asya'da uzun yıllar önce üretmiş oldukları kefiri Türkiye'yle tanıştırdık. Tabiri caizse yeni bir segmenti marketlerin raflarına oturtmuş olduk. Bu arada kefirin ürün yelpazemize katılmasının ardından aşağı yukarı bugün 50 bin noktada, Altınkılıç'ın ürünlerinin olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

"50-60 bin noktaya günlük ulaşıyoruz"

Altınkılıç olarak dinamik bir aile şirketi olduklarına vurgu yapan Altınkılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Babamız hala işin başında. 84 yaşında olmasına rağmen 3'üncü 4'üncü kuşak artık bu işi yapıyor. Öyle bir şey ki, siz bu şirketleri uzun ömürlü yaşatmak zorundasınız. Mümkün olduğu kadar bugün itibarıyla kurumsal bir firma olduğumuzu söyleyebilirim ancak daha da ötesi var. Şirketlerin artık 150, 200, 300 yıl yaşayabilecek altyapısını hazırlamak gerekiyor. Altınkılıç artık kendi kabuğuna sığmıyor. Yaptığı ürünler itibarıyla Türkiye'de 50-60 bin noktaya günlük ulaşıyoruz. Yurt dışından da bize çok talep geliyor."

Kurumsallaşmanın büyük önem arz ettiğinin altını çizen Altınkılıç, kurumsallaşan şirketlerin ayakta durabildiğini kaydetti.

Altınkılıç, halka arzdan elde ettikleri geliri şirketlerinin büyümesi için kullanacaklarına işaret ederek, "Bir miktarını Burhaniye'de yapmış olduğumuz yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alanı olan bir tesis kuruyoruz. Bir miktarını yüzde 10-15 yatırıma harcayacağız geri kalanı da daha çok yatırım yapmak, süt almak, yüksek miktarda ürünler yapabilmek için harcayacağız. Biz aldığımız parayı, ortak ettiğimiz arkadaşların paralarını ürüne, fabrikaya, yeni teknolojiye yatıracağız. Yani Altınkılıç'ın büyümesine yatıracağız." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin büyük olduğunu dile getiren Altınkılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Altınkılıç'ın bu markayla yürüyebileceği daha uzun bir yol var. Ürettiğiniz A kalite ürünlerle Avrupa'ya yönelik yapacağınız yatırımlarla çok ciddi anlamda ihracat yapabilirsiniz. Türkiye ihracat yapmak zorunda. Türkiye sırf kendi içinde mal satarak zenginleşemez. Biz makine ve teçhizat anlamında çok gelişmiş bir ülkeyiz, çok kaliteli işletmelerimiz, yetişmiş insan gücümüz var. O yüzden biz dünyanın birçok noktasına süt ürünleri gönderebiliriz. Amerika müthiş bir pazar. Orada çok büyük istekler var. Müthiş bir tüketim var Amerika pazarında. Avrupa'ya, Amerika'ya, Orta Doğu'ya ciddi anlamda büyük ihracatlar yapan bir firma olmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin ihracata ve dövize ihtiyacı var. Biz de adımlarımızı daha da sağlam atacağız."