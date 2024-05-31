Altınkılıç’ın halka arz büyüklüğü 778,7 milyon TL oldu

Altınkılıç, halka arzında ‘Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi’ ile 29 - 30 Mayıs 2024 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 22,98 TL’den talep toplandı.

Deniz Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 33 milyon 885 bin TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Toplam halka arz büyüklüğü 778 milyon 677 bin 300 TL olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılan halka arzda yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmadı.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 1 milyon 300 bin 815 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,40 katına tekabül eden 47 milyon 605 bin 648 adet nominal değerli paylar için 1 milyar 93 milyon 977 bin 791,04 TL tutarlı talep geldi.

Dağıtım sonucunda 1 milyon 287 bin 718 adet yatırımcıya 33 milyon 885 bin TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.