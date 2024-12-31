Altınsoy Enerji’ye ‘yeşil dönüşüm’ ödülü

ANKARA (EKONOMİ)

Girişimciliği özendirmek ve girişimcilerle öğrencileri bir araya getirme faaliyetleri yürüten ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu bu kapsamda Kristal Ağaç Ödül töreni düzenledi.

Törende, Yılın Yeşil Dönüşüme Destek Veren Firma ödülünü Altınsoy Enerji kazandı. Ödülü ODTÜ İşletme bölümü hocası, Doç. Dr. İlkay Şendeniz Yüce, Mehmet Altınsoy’a verdi.

Mehmet Altınsoy, şirket olarak enerjiyi bir kavramdan öte; damarlardaki kan, içilen ve gelecek olarak gördüklerini söyledi.

Enerjide sadece üretim değil, taşıma ve korumanın da önemli olduğunun altını çizen Altınsoy, “Yaptığımız üretimle geleceğimizi de koruduğumuza inanıyoruz” dedi.

Altınsoy Enerji olarak ürettikleri yüksek verimli ürünler yanı sıra, üretim tesislerindeki karbon emisyonunu sıfıra indirecek projeyi hayata geçirdiklerini belirten Mehmet Altınsoy, bu kapsamda kullandıkları tüm enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ettiklerine değindi. Altınsoy, 2025 yılında da su ile ilgili önemli çalışmalar yapacaklarını belirtti.