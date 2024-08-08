Altınyıldız'a 20 milyon dolarlık finansman

Altınyıldız, Kirkoswald'ın kredi şirketi Kirkoswald Private Credit'ten 20 milyon dolar finansman sağladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'te 2,1 milyon dolarlık yatırımıyla üretim kapasitesini artıran Altınyıldız, 20 milyon dolarlık finansmanla ihracat büyümesine odaklanacak.

Şirket, son iki yılda pazar payında yüzde 30, ihracatta ise yüzde 70 büyüme yakalarken, uluslararası finansman kaynaklarıyla hem yurt için de hem de yurt dışında büyümeyi hedefliyor.

2024'te toplam 5,5 milyon dolarlık bir yatırım yapacak olan Altınyıldız, Kirkoswald Private Credit tarafından tahsis edilen 20 milyon dolarlık finansmanın da desteğiyle üretim kapasitesi ve ihracat büyümesi için yatırımlarını sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner, Kirkoswald'ın kredi şirketi Kirkoswald Private Credit'ten 5 yıl vadeli 20 milyon dolarlık kredi alan ve 70 yıllık tarihinde ilk kez uluslararası bir özel kredi şirketinden finansman sağlayan Altınyıldız'ın bu yatırımla dolar cinsinden finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kirkoswald Private Credit'in deneyimli kredi yatırım ekibiyle işbirliğine gitmekten mutluluk duyduklarını belirten Boyner, "Kredinin zamanlaması Boyner Grup açısından hareketli bir döneme denk geliyor. Kredi çeşitliliği sunan yeni bir finans kuruluşu ile çalışmayı heyecanla bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kirkoswald Başkanı Joseph Mauro da Kirkoswald Özel Kredi Fonu'ndaki ilk yatırımlarını bu işlemle birlikte gerçekleştirmiş olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Boyner Grup’un Mali İşler Müdrü (CFO) Özgür Tokgöz Altun ise doları cinsinden bu önemli finansman anlaşmasını hızlı sürede sonuçlandırmalarının, danışmanları Credia Partners ve Kirkoswald Private Credit'in başarılı bir sonuç için gösterdiği yoğun çabanın bir göstergesi olduğunu ifade etti.