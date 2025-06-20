Altun Gıda, Karya Doğal Tarım Üretim ve Seracılık’ı satın aldı

Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatının lider oyuncularından Altun Gıda, sürdürülebilir ve akıllı tarım yatırımlarına bir yenisini ekledi. Altun Gıda, Adana ve Hatay’da toplam 3 bin 400 dekarlık ekili alanda modern tarım teknolojileri kullanarak, yüksek kalite standartlarında narenciye, sebze ve meyve üretimi gerçekleştiriyor. Stratejik tedarik ağı sayesinde yıl boyunca dünyanın önde gelen perakende zincirlerine taze ürün ve gıda tedarik eden şirket, üretim ve tedarik alanındaki bu yetkinliğini jeotermal seracılık sektörüne de taşıdı. Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren Karya Doğal Tarım Üretim ve Seracılık’ı bünyesine katan Altun Gıda hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda, Karya’nın ileri seviye topraksız ve dijital tarım teknolojisi altyapısını Altun Gıda’nın güçlü ihracat ağıyla entegre ederek operasyonel ve stratejik büyüme planlıyor.

Sürdürülebilir tarım yatırımlarında önemli dönüm noktası

Karya’nın akıllı tarım uygulamalarında ulaştığı seviyenin, Altun Gıda’nın sürdürülebilir büyüme stratejisi ile uyum gösterdiğinin altını çizen Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, bu önemli yatırımla şirketin domates ihracatında maliyet verimliliği yüksek, teknolojik ve çevre dostu bir varlık elde ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Tarımda verim, kalite ve sürdürülebilirlik artık birbirinden ayrı düşünülemez. Karya Doğal Tarım Üretim ve Seracılık, bu üç alanın kesişiminde duran iyi örneklerden bir tanesi. Jeotermal enerjiyle 12 ay üretim yapılabilen, topraksız tarım sistemiyle birim metrekarede maksimum verim sağlayan bu tesis sayesinde yüksek kaliteli üretimi güçlü ihracat ağımızla buluşturarak, sadece şirketimize değil, Türk tarımına da uzun vadeli değer kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yatırım, Altun Gıda’nın jeotermal seracılık alanındaki yatırımlarının ilk adımı oldu. Jeotermal seracılık alanındaki büyüme stratejimizin ilk adımını oluşturan bu yatırımın ardından, gelecek dönemlerde de sera kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz.”

Topraksız tarım ile iklim dostu üretim

2020 yılında kurulan ve jeotermal kaynak zenginliğiyle öne çıkan Karya Doğal Tarım Üretim ve Seracılık, yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda topraksız tarım yöntemiyle, yılda yaklaşık 2 bin ton salkım domates üretiyor.

Sera, otomasyon sistemine entegre edilmiş iklimlendirme, sulama ve besin yönetimi altyapısıyla dört mevsim üretim yapabiliyor. Yıl boyu üretim sürerken, 9 ay boyunca aktif mahsul alınıyor. Üretimde hormon kullanılmıyor, tozlanma Bombus arıları sayesinde hiçbir kimyasal kullanmadan sağlanıyor.

İyi tarım uygulamaları ve GES ile kaynak tasarrufu sağlanıyor

Karya’nın ürünleri İyi Tarım Uygulamaları ve Global GAP sertifikaları kapsamında, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve izlenebilir bir sistemle yetiştiriliyor. Bitkilere gerekli olan tüm besin maddeleri, topraksız tarım sistemiyle sulama suyu yoluyla veriliyor. Altun Gıda tüm enerji ihtiyacını güneş enerjisi santralinden (GES) karşılarken, Karya’da elektrik tüketimini GES ile, ısınma ihtiyacını ise jeotermal enerji kaynaklarından sağlıyor. Bu sayede verim yüksek tutulurken su ve enerji tüketimi minimumda kalıyor. Bu model, çevresel etkileri en aza indiren ve kaynak kullanımında maksimum verimlilik sağlayan örnek bir akıllı tarım uygulamasını temsil ediyor.

Çalışanların yüzde 85’i kadın

Karya, yalnızca üretim modeliyle değil, insan kaynağıyla da fark yaratıyor. Çalışanlarının yüzde 85’i kadınlardan oluşuyor. Şirket, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında bölgesel gelişime sağladığı katkıyla dikkat çekiyor.

Halka arza hazırlanıyor

Türkiye’nin önde gelen yaş meyve ve sebze üreticilerinden Altun Gıda, halka arz için SPK’ya başvurusunu yaptı. Şirket, 2024 yılında özkaynaklarından 101,65 milyon liralık tam robotik, otomasyon ve yapay zekâ destekli paketleme makinesi yatırımını devreye alarak işleme kapasitesini 10 kat artırdı; kalite kontrolü ve ihracat planlamasında global ölçekte rekabet gücünü pekiştirdi. Yılda 100 bin ton satış hacmine ulaşan Altun Gıda’nın Romanya’daki tedarik zincir merkezi SC Unifrutti, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeye tek noktadan ihracat yapma konusunda şirketin operasyonuna verim kazandırıyor. Avrupa’nın en büyük soğuk hava ve tedarik zinciri merkezlerinden biri olan SC Unifrutti, Türkiye’nin yanı sıra, Yunanistan, Arjantin, Güney Afrika, İtalya ve Çin gibi dünya pazarlarından da ürün tedarik ederek yıl boyunca ürün çeşitliliğini koruyor. Altun Gıda, yaş meyve sebzenin yanında aynı zamanda farklı coğrafyalara tedarik ettiği ürün portföyüyle global gıda ihracatında güçlü bir oyuncu konumunda yer alıyor.