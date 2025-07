Altunizade Suites İstanbul Curio Collection By Hilton kapılarını açtı

Hilton’un benzersiz deneyimler sunan, özenle seçilmiş yaklaşık 180 otelden oluşan küresel portföyü Curio Collection by Hilton’un en yeni üyesi olan Altunizade Suites Istanbul Curio Collection by Hilton; kendine özgü hikâyesiyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Tam donanımlı mutfaklara sahip 240 suiti, geleneksel ve yerel mutfaktan ilham alan yenilikçi gastronomi konsepti ve 2.200 metrekarelik spa alanıyla otel, konforla tarzı harmanlayarak benzersiz bir konaklama sunuyor. CCN Holding tarafından hayata geçirilen binanın zarif iç mekân tasarımı, ünlü tasarımcı ve iç mimar Zeynep Fadıllıoğlu imzası taşıyor. Otelin açılışı Hilton’un üst düzey yöneticileri Avrupa Kıtası Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly, Avrupa Kıtası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Joachim Hartl, Altunizade Suites İstanbul Curio Collection by Hilton Genel Müdürü Ahmet Arslan, CCN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen, CCN Holding Yönetim Kurulu Üyesi Berfin Çeçen Şenol ve CCN Holding Mimar Elif Çeçen’in katıldığı bir kurdele kesme töreniyle gerçekleşti.

Hilton Avrupa Kıtası Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly, “İstanbul, eşi benzeri olmayan bir destinasyon ve dünyanın dört bir yanından gelen gezginler için önemli bir turizm merkezi. Bu benzersiz oteli, şehrin canlı semtlerinden Altunizade’de açarak Türkiye’deki portföyümüze değerli bir halka eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Avrupa genelinde lifestyle markalarımıza olan talebin hızla arttığını görmeye devam ederken, Hilton’un büyüyen Curio Collection by Hilton markası altında İstanbul’daki ikinci otelimizi açmaktan son derece memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

"İstanbul’un kalbinde yepyeni bir vizyonu hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz"

CCN Holding Yönetim Kurulu Üyesi Berfin Çeçen Şenol, “Stratejik önceliklerimiz arasında yer alan turizm alanında, İstanbul’un kalbinde yepyeni bir vizyonu hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Altunizade Suites İstanbul Curio Collection by Hilton bir otel olmanın ötesinde tasarımın, sanatın ve özgün mutfak kültürünün bir araya geldiği bir deneyim merkezi olarak konumlanıyor. Otelin avlusunda yer alan The Cube ile benzersiz dijital sanat deneyimleri sunarken, yeni markamız FAMİ’nin sanat, tasarım, mimarlık ve gastronomiye ilgi duyan insanları bir araya getiren bir buluşma noktası olmasını hedefliyoruz. Otelde ayrıca, geleneksel Türk mutfağını modern dokunuşlarla sunan Lokanta Yoğurt adlı esnaf lokantamız da yer alıyor. “Geleceği Şekillendir” vizyonumuzla çıktığımız bu yolda, turizm yatırımlarımıza sanatı, gastronomiyi ve teknolojiyi entegre ederek sürdürülebilir ve katma değer yaratan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi. Altunizade Suites İstanbul, Curio Collection by Hilton Genel Müdürü Ahmet Arslan, “Hilton’un dünyaca ünlü hizmet kalitesi, konforu ve misafirperverlik anlayışı ile Anadolu Yakası’nın kültürel zenginliğini zarafetle buluşturduğumuz otelimizin, İstanbul’da konforlu ve seçkin konaklamaların yeni adresi olacağına inanıyoruz. Ev konforunu aratmayan mutfaklı suit odalarımız hem kısa hem uzun süreli konaklamalara uygun bir ortam sağlıyor. Misafirlerimizin kendini evinde hissetmeleri için her ayrıntıyı titizlikle düşündüğümüz Altunizade Suites İstanbul Curio Collection by Hilton’un çok yakında sanat, konfor ve gastronominin Anadolu Yakası’ndaki merkezi olacağına inanıyoruz.” dedi.

Otelde yer alan tüm yeme-içme alanları, zengin bir gastronomik deneyim sunuyor

Otelde yer alan tüm yeme-içme alanları, yerel ve geleneksel Türk mutfağını modern sunumlarla bir araya getirerek zengin bir gastronomik deneyim sunuyor. Lokanta Yoğurt, özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanan yerel ve özgün esnaf lokantası lezzetlerini hem otel müşterileri hem de İstanbullularla buluşturuyor. Sanat ve tasarım dünyasının yeni buluşma noktası olmaya aday olan FAMI ise misafirlerine, sanat eserlerinin yer aldığı eşsiz atmosferinde artizan lezzetlerle zenginleşen bir deneyim sunacak.

Otel, sanatsal dokunuşlarını sadece iç mekanla sınırlamayarak bir dijital sanat platformu olan The Cube’e de ev sahipliği yapıyor. Etkileyici bir bahçeyle çevrelenen, dijital sanat etkinlikleri, özel lansman ve buluşmalara uygun olarak tasarlanan, iç alanı son teknoloji LED ekranlarla donatılmış olan The Cube, İstanbul’da dijital sanata yön verecek.

Altunizade Suites Istanbul, bu yılın ilerleyen dönemlerinde açıldığında İstanbul’un en büyük spa tesislerinden birine ev sahipliği yapacak ve şehrin temposundan uzaklaşıp yenilenmek isteyenlere adeta bir kaçış noktası olacak. Misafirler, her biri sakin ve huzurlu bir ortamda rahatlama sunmak üzere tasarlanan geleneksel Türk hamamı, özel terapi odaları, fitness merkezi, sauna, kapalı yüzme havuzu ve masaj hizmetleri gibi kişiye özel iyi yaşam alanlarının keyfini çıkarabilecek.

Altunizade Suites Istanbul, Curio Collection by Hilton’da konaklayan misafirler, Hilton’un 139 ülke ve bölgede 8.600’ü aşkın tesisi kapsayan dünya çapındaki markalarına yönelik, ödüllü sadakat programı Hilton Honors’ın ayrıcalıklarından faydalanabiliyor. Hilton’un tercih edilen kanalları üzerinden doğrudan rezervasyon yapan Hilton Honors üyeleri; konaklamalarını Puan ve nakit kullanarak esnek bir şekilde ödeme imkânı sunan özel ödeme aracı, üyelere özel indirimler ve ücretsiz standart Wi-Fi gibi anında geçerli avantajlara erişebiliyor.

Beylerbeyi Sarayı’na ve Boğaziçi Köprüsü’ne sadece beş dakika mesafede yer alan Altunizade Suites Istanbul, Curio Collection by Hilton; Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi, Oymacı Sokak No:20, Üsküdar, İstanbul, 34662, Türkiye adresinde konumlanıyor.