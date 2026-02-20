“Alüminyum uzun vadede stratejik bir malzeme olmaya devam edecek”

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve çevreci üretim anlayışıyla birlikte alüminyum, küresel sanayinin stratejik hammaddeleri arasında daha güçlü bir konuma yükseliyor. Otomotivden savunma sanayine, raylı sistemlerden enerjiye kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan alüminyum, Türkiye’de de sanayi yatırımlarının merkezinde yer alıyor. Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, PMS Alüminyum’un yıllık kapasitesi ve üretim altyapısıyla Türkiye’nin en büyük alüminyum profil üreticilerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Çağlayan, son dönemde Avrupa pazarında yaşanan talep daralmasının sektörü doğrudan etkilediğini, buna karşın iç piyasanın satışlar içindeki payının artış gösterdiğini ifade etti. Tüm küresel belirsizliklere rağmen alüminyumun uzun vadede stratejik bir malzeme olmaya devam edeceğini vurgulayan Çağlayan, “Karbon salımını azaltma hedefleri, sürdürülebilirlik ve hafiflik ihtiyacı nedeniyle dokunduğumuz hemen her ürün alüminyuma dönüyor. Bu nedenle sektör olarak geleceğe dair umudumuz yüksek” dedi. Bugün yatırımını tamamlamış ve maliyetlerini kontrol edebilen bir yapıya sahip olduklarını dile getiren Çağlayan, bunun firmaya hem moral hem de rekabet gücü kazandırdığını söyledi. PMS Alüminyum’un sürdürülebilir bir dünya hedefiyle, alüminyumun kullanıldığı her sektörde önemli markalara hizmet verdiğini belirten Çağlayan, “Alüminyumun kullanıldığı her sektörde varız” diye konuştu.

Sektör çeşitliliği avantajı

Otomotiv, savunma sanayi, solar enerji sistemleri, mobilya, ses yalıtım sistemleri, elektrik-elektronik, makine ve raylı sistemler gibi çok geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine sahip olduklarını aktaran Çağlayan, bu alanlarda katma değerli üretimle öne çıktıklarını söyledi. Özellikle 2020–2022 döneminde alınan stratejik kararların bugün şirketi daha dayanıklı bir yapıya kavuşturduğunu belirten Merve Önsever Çağlayan, yüksek teknolojili üretim altyapısıyla sektörlerin özel ihtiyaçlarına cevap verdiklerini anlattı.

PMS’nin, TEKNOSAB ve DOSAB lokasyonlarında bulunan tesislerinde üretim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Çağlayan, 2021 sonunda devreye alınan TEKNOSAB fabrikasıyla ilgili de bilgiler verdi. Çağlayan, “Şu an 14 inç presimiz devreye alındı. Türkiye’deki en büyük profili biz ürettik. Bu ürünler ağırlıklı olarak raylı sistemlerde kullanılıyor. Preslerimize, PMS’nin tarihinde rol oynamış emektarlarımızın soy isimlerini veriyoruz. Bu kapsamda TEKNOSAB’daki 10 inç Demiray pres ve 8 inç Kadiroğlu pres yatırımlarımızın ardından, 14 inç Yıldız ekstrüzyon presimizle Türkiye’nin yıldızını ürettik ” dedi. Yönetim merkezinin de TEKNOSAB fabrikasına taşınmasıyla operasyonel verimliliğin artırıldığını kaydeden Çağlayan, sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik özel alaşımlar ve kalıp tasarımlarıyla rekabette öne çıktıklarını vurguladı. Çağlayan, DOSAB tesislerinde ise yüzey işlemler ve yassı mamul üretiminin devam ettiğini ifade etti.

Üretim yatırımlarını tamamlayan PMS’nin, odağını artık dijital dönüşüme çevirdiğini kaydeden Merve Önsever Çağlayan, IFS ERP sisteminin 2026 sonunda devreye alınmasının planlandığını, küresel tedarik zinciri uyumluluğu konusunda da önemli onaylar aldıklarını ifade etti. Önümüzdeki bir yıl içinde dijitalleşme yatırımlarının canlı kullanıma geçmesi hedefleniyor.