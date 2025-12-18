Alüminyumda antidamping kararına yerli üreticilerden destek

ANKARA (EKONOMİ)

Çin menşeli fotovoltaik panellerde kullanılan alüminyum çerçevelere yönelik geçici antidamping kararı bu alanda üretim yapan yerli sanayicileri sevindirdi.

Panda Alüminyum Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Seherli 13 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve Çin menşeli fotovoltaik panellerde kullanılan alüminyum çerçevelere yönelik geçici antidamping önlemini içeren kararın, alüminyum sektörü açısından önemli bir gelişme olarak öne çıktığını bildirdi.

Son yıllarda alüminyum ürünlerinde artan dampingli ithalatın, yerli üreticiler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğuna değinen Seherli, “Panda Alüminyum olarak bu kararın, haksız rekabetin sınırlandırılması ve sektörde daha sağlıklı bir piyasa yapısının oluşması açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz” dedi. Bu tür önlemlerin yerli üretimi desteklerken, ticaretin güçlenmesine ve kamu gelirlerine de katkı sağladığını belirten Hüseyin Seherli, “Bu yönüyle söz konusu kararın, Türkiye alüminyum sektörü başta olmak üzere ülke ekonomisi açısından olumlu sonuçlar doğuracağını öngörüyoruz.” diye konuştu.

“Türkiye’nin küresel pazardaki konumunu güçlendirdi”

Seherli, Avrupa’da hız kazanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile birlikte düşük karbonlu ve sürdürülebilir üretimin, alüminyum sektöründe rekabetin temel başlıklarından biri haline geldiğini aktarırken, antidamping kararının bu süreci de destekleyen bir çerçeve sunduğunu vurguladı.

Düşük karbonlu üretime geçişin hızlandığı bu dönemde alınan bu tür kararların, Türkiye’nin küresel pazarlardaki konumunu güçlendirdiğinin altını çizen Seherli, “Bu anlamda alüminyum sanayisinin ortak akıl ve uzun vadeli bir bakış açısıyla büyümesi gerektiğine inanıyoruz. Şirket olarak yerli üretimi koruyan her adımın sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağladığını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.