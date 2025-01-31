Alüminyumda yerli üreticileri iki senaryo bekliyor

BARIŞ SEDEF

Alüminyum sektörü üretim ayağında pandemiyle birlikte ciddi bir sıçrama gerçekleştirdi. Bunun üzerine Avrupa’nın Çin’e getirdiği ek vergiler bu bölgede yerli üreticilerimizin öne çıkmasını sağlarken yatırımların da hızlanmasına zemin hazırladı.

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) Genel Sekreteri Duygu Saymen, 2021’de sektörün kapasite artırımı konusunda önemli atılımlar yaptığına vurgu yaparak, “Hem Avrupalı üreticiler hem de ülkemizdeki üreticiler önemli yatırımlar gerçekleştirdi. 2021 yılı Mart ayı itibarı ile sektörümüzde aylık ihracat miktarı 100 bin ton ve üzeri şeklinde ilerledi. Uzun süre bu seviyede ilerledik, sonrasında Avrupa bölgesindeki pazarın daralması nedeniyle düşüşler yaşadık. Mevcut düşüş daha çok artan kapasiteler üzerinde gerçekleşti” açıklamalarında bulundu. Geçtiğimiz yıl ABD tarafından sektöre açılan Anti-damping ve sübvasyon davalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Saymen, “Bu davalar ülkemizin lehine sonuçlandı. Ara dönemde uygulanan vergilerin iadesi de firmalarımıza yapıldı” açıklamalarında bulundu. Çin’in alüminyum tarafındaki sübvasyonları 2025 Ocak itibarı ile kaldırdığını kaydeden Saymen, “Çin sektör için her zaman bir tehdit, Çin devletinin kendi alüminyum sektörüne verdiği desteklerin kaldırılması tehlikeyi azaltır ama sıfırlamaz. Yurt dışı pazarlarda Çinli üreticilere karşı, yerli firmalarımızın rekabeti bir parça artabilir. Yine aynı şekilde iç pazarda da rekabetçiliğimiz artabilir” şeklinde konuştu.

Çin’e getirilen ek vergiler Avrupa’da Türkiye’yi öne çıkardı

Türk alüminyum sektörünün en büyük pazarının Avrupa olduğuna vurgu yapan Saymen, “Avrupa’nın Çin’e karşı başlatmış olduğu bazı ek vergi süreçleri var. Çin’e getirilen bu ek vergilerle ülkemizdeki firmalar büyük bir atak yaparak önemli bir konuma geldi. Önümüzdeki dönemde Çin’in alüminyum ihracatında bir artış olmaması halinde Avrupa’nın uyguladığı anti-damping’in kaldırılma ihtimali var. Düşük bir ihtimal bile olsa bu kaldırılırsa Çin pazara sert bir şekilde giriş yapabilir” değerlendirmesinde bulundu.

“Avrupa’dan gelecek olası bir antidamping soruşturmasına üyelerimizi hazırlıyoruz”

Avrupa’daki alüminyum ekstrüzyon üreticilerinin ortalama yüzde 30 düşük kapasiteyle çalıştığına dikkat çeken Saymen, “Bu düşüşlerin büyük kısmı yapılan ilave kapasite artırımı yatırımlarından oluşuyor” şeklinde konuştu. Yeni dönemde Avrupalı üreticilerin daha rekabetçi hale gelmesi konusunun önemli gündemler arasında yer aldığını dile getiren Saymen, “Avrupa’dan gelecek olası bir antidamping davası veya soruşturmasına karşı üyelerimizin farkındalığını artırma hususunda çalışmalarımız var” dedi.

Folyo ürünlerinde iç ve dış piyasadaki rekabet artacak

Base Metal Genel Müdürü Mehmet Bahadır Özer, Çin devletinin alüminyum konusunda üreticilerine yüzde 13 destek verdiğine dikkat çekerek, “Bu destek kalktı ve birçok üretici dış pazarlarda daha rekabetçi hale geldi. Folyo ürünlerinde ülkemizde Çin ürünlerine antidamping olmasına rağmen Çin üreticiler ülkemize ürün gönderebiliyordu. Devlet desteğinin kalkması alüminyum folyo tarafında iç pazardaki üreticilerimizin öne çıkmasını sağlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.