Alves Kablo 1 milyon metreküp büyüklüğünde hafriyata başladı

ANKARA(EKONOMİ)

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki yeni yatırımı için çalışmalarını sürdüren Alves Kablo, bu kapsamda 1 milyon m3’e ulaşacak hafriyat faaliyetlerine başladı.

Yeni yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alves Kablo Genel Koordinatörü Cevat Yörür, ülke genelinde finansman sıkıntısının devam ettiği bir dönemde böylesine bir yatırımın hayata geçirilmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Şirketin son 21 gün içinde toplam 221.6 milyon lira tutarındaki finansal yükümlülüğünü vadesinde yerine getirdiğini belirten Yörür, “Bu durum, şirketimizin bir yandan mevcut finansal yükümlülüklerini yerine getirirken diğer yandan uzun vadeli büyüme yatırımlarını da eş zamanlı olarak sürdürebildiğini göstermektedir” diye konuştu.