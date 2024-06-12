Alves Kablo, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da yerini aldı

ANKARA(EKONOMİ) - Bu yıl şubat ayında halka açılan Alves Kablo, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Alves Kablo’dan yapılan açıklamada, büyüklük, derinlik ve likidite kriterlerinin sağlandığı belirtilerek, hisselerin Yıldız Pazar’da işlem göreceği belirtildi.

Açıklamada, Yıldız Pazar’da yer alan şirketlerde halka arz değerinin 1 milyar lira ve üzerinde olması şartı arandığına dikkat çekilerek, finansal raporlar ve performanslarında da belirli standartlar arandığı kaydedildi.

Alves Kablo'nun bu pazara katılması, Şirket performansının ve piyasa değerinin bir göstergesi olarak kabul edildiğine vurgu yapılan açıklamada,

“Alves Kablo'nun Yıldız Pazar'a dahil olmasıyla birlikte, şirketin hisselerinin daha fazla likiditeye kavuşması ve yatırımcılar için daha cazip hale gelmesi ön görülüyor. Bu adım, Şirketin büyüme ve gelişme stratejilerine yeni bir ivme kazandıracak ve gelecek hedeflerine ulaşmasına destek olacaktır” ifadeleri kullanıldı.