Alves Kablo, güçlenen sermayeyle kapasitesini yüzde 250’ye kadar artıracak

Temelleri 2014’te Alves Elektriğin kurulmasıyla atılan ve günümüzde elektrik- elektronik kablo üretiminde öne çıkan firmalardan birisi haline gelen Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş, 2023 yılında başladığı halka arz sürecini Şubat 2024’te tamamlayarak sermayesini güçlendirdi. Güçlenen sermayeyle birlikte kapasite artışı yatırımını hızlandıran şirket, kapasitesini ürün grubuna göre yüzde 45 ile yüzde 250 arasında artıracak.

Elde edilen fonun büyük kısmı kapasite artışı yatırımlarına

Konuya ilişkin açıklama yapan Alves Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karamercan, halka arz yoluyla sağlanan kaynak çeşitliliğinin artmasının, sürdürülebilir ekonomik gelişme yolunda önemli bir kilometre taşı olduğunu bildirdi. Elde edilen fonun büyük kısmını kapasite artışını sağlayacak yatırımlara yönlendirdikleri bilgisini veren Karamercan, gelişen finansman koşullarıyla birlikte maliyetlerde de düşüş yaşatarak rekabet avantajı sağladığını belirtti.

Halka arz sürecine gösterilen ilginin motivasyonlarını artırdığını vurgulayan Karamercan, “Üretim kapasitemizi arttırmaya yönelik yatırımlarımız hız kazanmış, gold bayilik sistemimiz içinde alanının üst düzey firmalarıyla anlaşma sağlanmış, satış kanalında yeni anlaşmalar yapılmıştır.” diye konuştu.

Artan talepleri karşılayabilmek adına 3,5 milyon dolar tutarında teşvik belgesine bağlanmış yatırım kapsamında makine ve tedarik sözleşmeleri imzalandığını söyleyen Karamercan, “Söz konusu yatırımlarla 2024 son çeyreğinde bakır tel üretim kapasitesini yüzde 100, alüminyum tel üretim kapasitesini yüzde 200, alüminyum tel büküm kapasitesini yüzde 250 ve kablo damar büküm kapasitesini yüzde 45 artırması planlanmakta olup ciroya, ürün çeşitliliğine, ihracata ve enerji dağıtım şirketlerinin kablo taleplerinin karşılanmasına pozitif katkı sağlayacaktır.” dedi.

“Dışardan alınan hammaddenin tamamını artık kendimiz üreteceğiz”

İskanı daha önce alınan ve inşaatı tamamlanmış ilave fabrikanın faaliyetlerine başlayacağını dile getiren Karamercan, “Söz konusu üretim faaliyetleri kapsamında ince ve süper ince bakır tel üretim kapasitesi yüzde 200 oranında artacaktır. Üretilen teller, araçların elektronik aksamında, araç şarj istasyonlarında ve Solar (PV) kablo üretiminde kullanılan kabloların ana hammaddesidir. Dışarıdan temin edilen ham maddenin tamamı kendi tesislerimizde üretilebilir hale gelecektir.” şeklinde konuştu.