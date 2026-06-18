Alves Kablo, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında

İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl üretimden satışlar kriterine göre hazırladığı ve Türkiye sanayisinin en kapsamlı değerlendirmelerinden biri olarak kabul edilen İSO 500 araştırmasının 2025 yılı sonuçları açıklandı.

Alves Kablo, bu yılki sıralamada 393. sırada yer alarak sürdürülebilir büyüme performansını bir kez daha ortaya koydu.

Üretim kapasitesini artırmaya, teknolojik yatırımlarını güçlendirmeye ve ihracat pazarlarındaki etkinliğini genişletmeye devam eden Alves Kablo, Türkiye sanayisine katma değer sağlamayı sürdürüyor.

Şirket, güçlü üretim altyapısı ve kalite odaklı yaklaşımıyla hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda büyümesini kararlılıkla devam ettiriyor.

Alves Kablo yetkilileri, İSO 500 listesinde yer almanın şirketin üretim gücünün, yatırım vizyonunun ve çalışanlarının özverili çalışmalarının önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, bu başarının sürdürülebilir büyüme stratejilerinin bir sonucu olduğunu ifade etti.