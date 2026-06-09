Alves Kablo'dan hem yurt içi hem de yurt dışında yeni anlaşmalar

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, doğu Balkan ülkelerinde merkezi bulunan bir firma ile bakır iletkenli enerji kablolarının satışına yönelik sözleşme imzaladığını duyurdu.

Şirket, sözleşme tutarının 5,3 milyon dolar olduüunu ve güncel kurla 245,1 milyon TL seviyesine karşılık geldiğini açıkladı.

Bayi ağıyla 570 milyon TL'lik anlaşma

Şirket ayrıca yurt içindeki bayileriyle yeni satış sözleşmeleri imzaladı.

Bu kapsamda imzalanan sözleşmelerin toplam tutarının 570 milyon TL olduğu kaydedildi.

Böylece toplam sözleşme büyüklüğü 815 milyon TL'yi geçti