Alves Kablo'nun 2024 ilk yarı finansal sonuçları açıklandı

ANKARA

Alves Kablo, 2024 ikinci çeyrek sonunda yılın ilk yarısındaki enflasyon muhasebesi uygulanmış konsolide net karının 18 milyon 123 bin TL olduğunu açıkladı. Enflasyon muhasebesi uygulanmamış net karın ise aynı dönemde 147 milyon 94 bin TL olduğu belirtildi.

Şirketten yapılan ikinci çeyrek finansal verilerine yönelik açıklamada, “Şirketimizin 2024 yılının ilk yarısındaki performansı, hedeflerimiz doğrultusunda güçlü bir artış eğilimi göstermiştir. Brüt kârımız, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artış göstererek 446.753.160 TL seviyesine ulaşmıştır” denildi. Şirketten yapılan açıklamada, enflasyon muhasebesi standartlarıyla oluşan verilerin, şirketin gerçek performansını tam yansıtamadığı belirtildi.

Şirketin tasarruf önlemleri soncunda esas faaliyet karının 2023 ilk yarısına oranla yüzde 39 arttığı belirtilirken, tasarrufun özellikle genel yönetim giderleri ile pazarlama, satış ve dağıtım giderleri kalemlerinde yoğunlaştığı vurgulandı.

Şirketten yapılan açıklamada 2024 ilk yarısında enflasyon muhasebesi sonrası oluşan görünüme ilişkin şu yorum yapıldı:

“Kârlılıkta beklenen bu artışa rağmen, sabit kıymetler, stoklar ve öz kaynaklar hesabında uygulanan enflasyon muhasebesi sebebiyle 177.280.841 TL net parasal pozisyon kaybı yaşanmıştır. Ancak, söz konusu kayıp, şirket faaliyetlerinden kaynaklanmamakta olup, muhasebe standartları gereği, enflasyon ortamında mali tabloların yeniden düzenlenmesinden ileri gelmektedir. Bu işlem sonucunda ortaya çıkan 177.280.841 TL net parasal pozisyon kaybı, şirketimizin öz kaynaklarının ne denli güçlü olduğunu göstermektedir. Bir işletmenin parasal varlıkları, parasal pasiflerinden küçük olduğunda parasal kazanç oluşur; bunun tersi durumda ise, şirketimizde olduğu gibi parasal kayıp yaşanabilir.”

Şirketin brüt kar ve esas faaliyet karındaki yükselişe dikkat çekilen açıklamada, bu artışın hedeflerle uygun olduğu belirtilerek “30 Eylül 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride de belirtildiği üzere, şirketimiz operasyonel kârlılığını korumuş, yükselen maliyetlere rağmen 446.753.160 TL brüt kâr elde etmiştir. Net finansman giderleri ve enflasyon düzeltmeleri dikkate alındığında, şirketimiz 16.531.900 TL vergi öncesi kâr açıklamıştır” denildi.

Türkiye’deki firmaların büyük çoğunluğunda 2024 ikinci çeyrek mali verilerinde benzer görünümün ortaya çıktığı ifadesi yer alan açıklamada, “Fakat söz konusu muhasebe uyarlamasına rağmen şirketimiz bu dönemde de kâr açıklayarak hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir” denildi.

Şirket açıklamasında, 2024 Faaliyet Raporunda yer alan gerçek performansını sürdürdüğü, enflasyon muhasebesiyle düzeltilen rakamların operasyonel başarı ve kârlılığımızı tam anlamıyla yansıtmadığı, enflasyonist zorluklara rağmen, büyüme ve istikrar odaklı yatırımları sürdürdükleri ve kapasite artışına devam ettikleri belirtildi.