Alves sponsorluğundaki Ankara Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye ekonomisi masaya yatırıldı

EKONOMİ Gazetesi tarafından düzenlenen ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ankara Ekonomi Zirvesi, kamu yöneticileri, iş dünyasının temsilcileri, akademisyenler ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Zirvenin ana sponsorluğunu üstlenen Alves Kablo, organizasyona verdiği destekle Ankara'nın üretim, teknoloji ve sanayi vizyonuna katkısını bir kez daha ortaya koydu.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz'un katıldığı zirvede, sanayi, ticaret, tarım ve gıda sektörlerinin geleceği masaya yatırıldı.

Zirvenin açılışının ardından gerçekleştirilen Sanayi Oturumu'nda, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Av. Doç. Dr. Duhan Kalkan, Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız ve ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz, Türkiye'nin sanayi politikaları, üretim gücü ve bölgesel kalkınma hedeflerini değerlendirdi.

Program kapsamında Alves Kablo Genel Koordinatörü Cevat Yörür, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Av. Doç. Dr. Duhan Kalkan'a günün anısına plaket takdim etti. Plaket töreni, Alves Kablo'nun zirveye verdiği desteğin ve kamu-özel sektör iş birliğine sunduğu katkının simgesi olarak öne çıktı.

Zirvenin onur konuğu Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ise konuşmasında Türkiye ekonomisinin üretim, ihracat ve teknoloji odaklı büyüme hedeflerine dikkat çekti. Ankara'nın savunma sanayisi, yüksek teknoloji üretimi, sağlık ve eğitim alanlarında önemli bir merkez haline geldiğini belirten Bolat, başkentin ihracatta gösterdiği performansın Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Ankara Ekonomi Zirvesi boyunca gerçekleştirilen oturumlarda sanayi, ticaret, tarım ve gıda sektörlerinin mevcut durumu ile geleceğe yönelik stratejiler değerlendirilirken, kamu ile özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli mesajlar verildi.

Ana sponsor olarak organizasyonda yer alan Alves Kablo ise Türkiye'nin üretim gücüne, sanayisine ve ekonomik kalkınma vizyonuna verdiği desteği bir kez daha ortaya koyarak, sektörün gelişimine katkı sunan önemli organizasyonlarda yer almaya devam edeceği mesajını verdi.