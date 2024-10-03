Alvin Yapı, yeni yatırımlarla projeler için hibrit çözümlere odaklandı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Yeni yatırımla CNC alüminyum hattı kurduklarını hatırlatan Alvin Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Alinur Aktaş, ayrıca Ferah Cephe markasıyla ortaklık kurarak cepheye dair her ürünü üretip montaj yapar hale geldiklerini söyledi. Makine yatırımlarının sürdüğünü belirten Alinur Aktaş, “Özellikle kompozit uygulamalarımız yoğun ilgi görüyor ve bu yüzden kompozit makinesini bünyemize katacağız. Böylelikle hitap ettiğimiz müşteri kitlemiz ve yapılar geniş bir yelpazeye dönüşmüş olacak. Bu yatırımlar ile firmamız hibrit çözümler için doğru adres olmuş olacak. Bir yapıdaki kompozit, sinterflex, korkuluk, giydirme cephe, pvc doğrama, alüminyum doğrama gibi birden fazla ürünün direkt üreticisi ve uygulayıcısı haline dönüşmüş olacak” dedi. Aktaş, Alvin Yapı bünyesinde PVC kapı, pencere ve doğrama sistemleri üretimini gerçekleştirirken Ferah Cephe bünyesinde alüminyum doğrama sistemleri, giydirme cephe, kompozit kaplama ve korkuluk sistemleri gibi uygulamalar yaptıklarını anlattı.

8 bin metrekare alana sahip tesiste konut, iş merkezi, fabrika binaları gibi birçok yapıya cephe üretimi yaptıklarını kaydeden Aktaş, alüminyum tarafında yıllık yaklaşık 25 bin metrekare kompozit ve 40 bin metrekare giydirme cephe kapasitesine sahip olduklarını aktardı. Alinur Aktaş, “Firmamız, PVC tarafında bir yıl içerisinde yaklaşık 450 ton civarında doğrama üretimi yapıyoruz. Bunun da 200 tonluk kısmını montajla beraber gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ilk kez yurtdışı fuarında ziyaretçi olarak bulunduk ve cepheye dair dünyadaki gelişmeleri yakından takip etme fırsatını elde ettik. Önümüzdeki yıllarda ihracat ile ilgili pazar araştırması ve müşteri portföyü oluşturmak için çalışmalarımız olacak” diye konuştu.

Köklü markaları bünyesine kattı

Bursa’nın ve Türkiye’nin konut ihtiyacı düşünüldüğünde iş hacminde ciddi bir yoğunluk yaşandığını dile getiren Alinur Aktaş, “Ayrıca firmamıza yeni kattığımız ithal ürün olan Kömmerling markası epey ilgi gördü. Bursa’da bu markayı yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Bunun yanı sıra oldukça kaliteli bir marka olan Asaşpen ile de sahada yerli ve milli bir ürünün üreticisi olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Alüminyum tarafında güzel projelerle sözleşmeler imzalandı” açıklamasını yaptı.

Sektörde kalite ve standartlar ile ilgili ciddi sorunlar yaşandığına da dikkati çeken Aktaş alıcıların üretim ve montaj sahalarını muhakkak görmesi gerektiğini vurguladı. Aktaş şu bilgileri verdi: “Biz özellikle tesisimizde bütün müşterilerimizi ağırlayıp üretimin bütün safhalarını göstermek istiyoruz. Ayrıca şu an sektörde konut satılabilirliğinde ciddi daralmalar var, bu da indirekt olarak bizi etkiliyor ve tekliflerin siparişe dönme sürelerini ciddi manada öteliyor. Umuyoruz ki, faizlerde düşüşün başlamasıyla birlikte nihai tüketicinin konut erişimi artacak ve bu durum bizim işlerimize de önemli bir yükseliş ivmesi kazandıracaktır.”

EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi ile bir araya gelerek ticari faaliyetleri hakkında bilgi veren Alvin Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Alinur Aktaş, bünyelerindeki her iki firmada dış cephe konusunda yetkin olduklarını söyledi.