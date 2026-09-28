Alvin Yapı’nın büyüme rotası enerji verimliliği

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa’da faaliyet gösteren Alvin Yapı, son iki yılda makine parkına yaptığı 20 milyon liralık yatırımla üretim kapasitesini üç katına çıkardı. Yeni nesil ebatlama tezgâhları, dört kafa kaynak hatları ve alüminyum profil kesme makineleriyle üretim altyapısını yenileyen şirket, yıllık 4 bin 500 konut ve 20 bin pencere sistemi üretme kapasitesine ulaştı. Yönetim Kurulu Başkanı Alinur Aktaş ve Başkan Yardımcısı Hilmi Safa Aktaş, Bursa’daki basın mensuplarını tesislerinde ağırlayarak güncel gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Alinur Aktaş, yenilenen üretim altyapısının kalite ve verimlilikte önemli kazanımlar sağladığını belirterek, üretim kapasitesindeki artışın yanı sıra enerji verimliliği yüksek yapı çözümlerine odaklandıklarını söyledi.

Yapılarda ısı kaybını azaltan çözümler öne çıkıyor

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat kapsamında uygulamaya aldığı düzenlemelerin inşaat sektöründe enerji performansını daha önemli hale getirdiğine dikkat çeken Aktaş, modern doğrama ve cephe sistemlerinin binalardaki ısı kaybının azaltılmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Aktaş, Fit for 55 ve Döngüsel Ekonomi politikalarının yapı sektöründe enerji verimliliğini öncelikli başlıklardan biri haline getirdiğini belirterek, nitelikli kapı, pencere ve cephe sistemlerinin binaların enerji tüketiminin ve buna bağlı karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sunduğunu kaydetti. Aktaş, PVC doğrama üretiminde yerli marka Asaşpen ile uluslararası pazarda kullanılan Kömmerling profillerini tercih ettiklerini belirterek, farklı profil seçenekleriyle projelerin teknik gereksinimleri ve enerji performansı hedeflerine uygun çözümler geliştirdiklerini söyledi.

Cephe çözümlerinde entegre yapı

Alvin Yapı PVC üretimini sürdürürken, alüminyum profil ve cephe giydirme projelerini iki yıl önce kurulan Ferah Cephe markası altında yürütüyor. Böylece tasarım, üretim ve montaj süreçleri aynı yapı içinde yönetiliyor. Aktaş, mimar ve mühendislerden oluşan ekipleriyle projelere özel alternatif cephe tasarımları geliştirdiklerini belirterek, tasarım aşamasının da üretim ve uygulama süreçleriyle birlikte ele alınmasının teknik ve operasyonel açıdan avantaj sağladığını söyledi. İç pazardaki konumunu koruyan şirket, ABD ve Avrupa pazarlarına yönelik ihracatını da artırıyor. Alvin Yapı ve Ferah Cephe, enerji verimliliği ve çevresel performansı yüksek yapı bileşenlerine yönelik talebin ihracat pazarlarında da büyüme alanı oluşturmasını hedefliyor.