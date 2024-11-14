AMAC Aerospace’ten Türkiye'ye 100 milyon dolarlık yeni yatırım

Dünyanın önde gelen havacılık firmalarından biri olan İsviçre merkezli AMAC Aerospace, uçak bakım ve onarım hizmetleri ile VIP uçakları yenileme alanında sağladığı yüksek standartlı hizmetlerine Türkiye’deki yatırımlarını genişleterek devam ediyor. Şirket, daha önce İstanbul ve Bodrum’daki hangar yatırımlarıyla Türkiye’deki operasyonlarını büyütmüştü. Şimdi ise Milas - Bodrum Havalimanı’nda 32.000 metrekarelik yeni bir alan satın alarak küresel pazardaki hedeflerini desteklemeye hazırlanıyor. 2026 yılında tamamlanması planlanan bu yeni tesisin, Bodrum’u bölgedeki önde gelen uçak bakım ve onarım merkezlerinden biri haline getirmesi bekleniyor.

Yeni hangarın tasarımında, üç geniş gövdeli uçağa hizmet verebilecek bir yapı hedeflenirken, aynı zamanda dar gövdeli uçaklar için de uyarlanabilirlik sağlanarak her iki tipte uçağa bakım ve onarım hizmeti sunulacak. Dünya çapında 8 farklı lokasyonda toplamda 1500, Türkiye’de ise şu anda 180 çalışanı bulunan AMAC Aerospace, bu yeni yatırımla Türkiye’de 300’ün üzerinde yeni istihdam yaratmayı amaçlıyor.

Türkiye’ye toplamda 50 milyon lira yatırım yaptı

Kadri Muhiddin Bodrum’daki yeni hangar planları ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Şu an için İstanbul ve Bodrum’da toplamda 4930 metrekare hangar alanımız bulunuyor. Dassault ve Pilatus gibi orta boy jetlerden Airbus A330 veya Boeing B777 gibi geniş gövde uçaklara kadar birçok uçak platformuna uygun kapasiteye sahibiz. 2024 yılında geniş gövdeli ticari ve özel uçaklardan oluşan yaklaşık 20 karma uçakla birlikte toplam 80 uçağın bakımını Türkiye’de gerçekleştirdik. Yeni inşa edeceğimiz hangarla birlikte kapasitemizi daha da büyütecek ve Türkiye’nin uçak bakımında bölgenin önemli üslerinden biri olmasına katkı sağlayacağız. Türkiye coğrafi olarak, Avrupa ve Orta Doğu’nun tam ortasında yer alıyor ve ticari havayolu şirketlerinin çoğu Türkiye üzerinden geçmek zorunda. Türkiye pazarı, özel ve ticari operasyonlar açısından canlı yapısının yanı sıra hem olgun bir uçak filosuna hem de parçaların zamanında teslim edilmesi için iyi bir tedarik ağına sahip. Bu da yeni yatırımlarımız ve de müşterilerimizin memnuniyeti açısından önemli bir fırsat.”

Bugüne kadar Türkiye’ye toplamda 50 milyon dolar yatırım yapan şirket, gerçekleştireceği 100 milyon dolarlık yeni yatırımla birlikte bu rakamı üç katına çıkarmayı hedefliyor. Türkiye coğrafi konumunun yanı sıra kaliteli iş gücü ve gelişmiş uçak filosu ile havacılık sektörü için stratejik bir pazar konumunda bulunuyor. Türkiye’nin havacılık alanında profesyonel uzmanlık açısından mükemmel bir insan kaynağına sahip olduğunu belirten Muhiddin, Avrupa ve Orta Doğu’nun tam ortasında yer alması nedeniyle, ülkenin dünya çapında birçok ticari havayolu şirketi için kritik bir geçiş noktası olduğunu söyledi.