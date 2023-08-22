SAMSUN/EKONOMİ

Varan Anında Kargo Kurucusu Kerem Soğancı, en geç 24 saat içerisinde şehirlerarası teslimat vadeden yeni projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Soğancı, “Amacımız, gönderilerin hızlı, güvenli ve kesintisiz bir şekilde taşınmasını sağlamak. Kendimizi bir kargo şirketinden daha çok bir teknoloji şirketi olarak konumlandırarak, yenilikçi çözümler ve gelişmiş teknolojiler kullanarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Varan Anında, gönderi güvenliği ve takibi için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamaktadır. Müşterilerimiz, varananinda.com ve mobil uygulamamız üzerinden gönderilerinin anlık konumunu takip edebilmekte ve güncel bilgilere erişebilmektedir.” diye konuştu.

"Lojistik sektöründe zirveye oturmak istiyor"

Lojistik sektöründe zirveye oturmayı hedeflediklerini ifade eden Soğancı, “Varan Anında olarak, müşteri memnuniyetine odaklanıyor, teknolojiyi kullanarak hızlı ve güvenilir bir teslimat deneyimi sunuyor ve çevresel sürdürülebilirliği destekliyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak, lojistik sektöründe lider bir konumda olmayı hedefliyoruz. 2022 yılı, Varan Anında için bir kuluçka süreci ve teknoloji geliştirme odaklı bir yıl oldu. 2023 yılında, teknoloji geliştirmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Varan Anında Projesi'nin sürekli olarak ilerlemesi için teknolojimizi sürekli olarak güncellememiz gerektiğinin farkındayız. Gelecek planlarımız için yeni özelliklerin eklenmesi ve genel olarak sistemimizin geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

“Uçak, tren ve feribot gibi seçenekleri sistemimize dahil etmeyi hedefliyoruz”

Taşımacılık sektöründe sadece karayolu değil aynı zamanda hava, deniz ve demiryolunda da yer almayı hedeflediklerine vurgu yapan Soğancı, sözlerine şunları ekledi: “Önümüzdeki dönemde, Varan Anında'nın entegre olabileceği diğer toplu taşıma araçları olan uçak, tren ve feribot gibi seçenekleri sistemimize dahil etmeyi hedefliyoruz. Bu şekilde müşterilerimize daha fazla seçenek sunarak teslimat süreçlerini daha da optimize etmeyi planlıyoruz. Ayrıca, yurtdışı pazarlarda da işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirme konusunda görüşmelerimiz devam etmektedir. Varan Anında, kendi bütçesini oluşturabilen bir şirkettir. Mevcut kapasiteleri etkin bir şekilde değerlendirme fikri üzerine kurulduğu için dış kaynaklara fazla ihtiyaç duymadan faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Müşteri sayımızın artmasıyla birlikte yatırım bütçemiz de otomatik olarak büyümektedir. Bu şekilde, yapacağımız yatırımlar, şirketimizin büyümesine ve iş süreçlerimizin daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır. 2023 ve ilerleyen yıllarda, Varan Anında olarak büyümeyi, kapasitemizi artırmayı, yeni yatırımlar yapmayı ve projelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz.”