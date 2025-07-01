Aman, Aman Residences Bodrum’u duyurdu

Seçkin lüks konaklama ve yaşam tarzı markası Aman, Bodrum’da muhteşem bir doğaya sahip olan konumda Aman Residences Bodrum’u hayata geçireceğini duyurdu. Proje, dünyaca bilinen Amanruya’nın da içinde bulunduğu Demirbükü mevkiinde yer alacak. Portföy yönetim şirketi RePie Portföy iş birliğiyle gerçekleşecek proje kapsamında satışa yönelik yeni villalar yapılacak, otel ise yeni bir spa, mağazalar, beach club ve restoranlar da dahil olmak üzere yeni tesislerle genişletilecek. Bodrum’un kuzey kıyısında huzurlu bir koyda bulunan Amanruya nefes kesen doğal güzellikleri ve mahremiyetin hâkim olduğu özgün konumuyla biliniyor. Amanruya’nın bu gelişimi ile bölgede yeni bir sayfa açılıyor.

Amanruya’nın dönüm noktası niteliğindeki bu dönüşümü, iki saygın mimari tasarım bürosunun titiz iş birliğiyle şekilleniyor. Amanruya tesislerine yapılacak eklentiler ve deniz kıyısında yer alacak yalı tipi villalar, uzun süredir Aman ile çalışan Denniston Mimarlık Ofisi’nin kurucusu ünlü mimar Jean-Michel Gathy tarafından tasarlanıyor. Konut ve konaklama projeleri ile dünya çapında üne sahip Güney Afrika’nın önde gelen mimarlık bürosu SAOTA ise, kıyı, lagün ve orman manzaralı villalarının tasarımını üstlendi.

Her iki mimarlık bürosu da, Aman tasarım felsefesiyle uyumlu, mekânsal dinginlik, mahremiyet ve doğayla güçlü bağ kurma temellerine dayanan, birbirinden farklı ama aynı zamanda da ahenk içinde olan bakış açıları sunuyor. Denniston'ın yaklaşımı, sessiz zarafete sahip alanlar yaratmak için rafine oranlar ve doğal malzemeler kullanarak alanın kültürel ve ekolojik bağlamından yararlanıyor. SAOTA tarafından tasarlanan villalar ise, geniş teraslar, avlular ve kıyı manzarasını kucaklayan kesintisiz bir iç ve dış mekân akışıyla Demirbükü topografyasına sezgisel olarak yanıt veriyor.

Yaratıcılığa adanan bu iş birliği, Aman yaşam tarzı ve topluluğuna özel erişimin yanı sıra dünyanın en özel ve güzel köşelerinden birinde villa sahibi olmak için eşi bulunmaz bir fırsat sunuyor. Uçsuz bucaksız Ege denizi manzarasıyla Avrupa’nın benzersiz konumlarından birine sahip olan köy konseptli Amanruya gözlerden uzak bir inziva yeri. Doğayla çevrili olan ve eşsiz hizmetlerin ferah alanlarda mahremiyet içinde sunulduğu tesis Bodrum Milas Uluslararası Havalimanı’na yarım saatten daha kısa bir mesafede bulunuyor.

Projeyi değerlendiren Aman Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Vlad Doronin şunları söyledi: “Markanın rafine yaşam tarzını ikonik bir Aman destinasyonuna taşımayı amaçladığımız Aman Residences Bodrum aynı zamanda buraya olan bağlılığımızı da ortaya koyuyor. Özel alan, mahremiyet, sezgisel bir hizmet anlayışı, birinci sınıf olanaklar ve benzersiz lokasyonlarla tanımlanan Aman DNA’sının tam bir örneği olan ve korunaklı bir alanda bulunan Amanruya, bu arzu edilen yaşam tarzını yansıtıyor. Bu korunmuş alanda sadece davet usulüyle sunulacak villa sahibi olma imkânı için Aman’ın sadık misafirlerine öncelik verilecek. Böylece, markanın değerlerini en iyi şekilde benimseyenler, bu huzurlu konumda ev sahibi olma ayrıcalığına sahip olacak.”

Proje, Türkiye’nin ilk ve en büyük alternatif portföy yönetim şirketi RePie Portföy iş birliği ile gerçekleştirilecek. RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel projeyle ilgili olarak, “Aman Residences Bodrum’u hayata geçireceğimiz ve Aman markalı villaları Türkiye’ye ilk kez getireceğimiz için heyecanlıyız. Villaların eklenmesi ve Amanruya’nın yeni tesislerle genişletilmesi, Bodrum’un global bir turizm markası olarak eşsiz konumunu daha da güçlendirecek” dedi.

Aman, markalı villa yolculuğuna 1988’de Amanpuri ile başlayarak olağanüstü lokasyonlarda eksiksiz hizmet sunulan villalara dair standartları belirledi. Marka, inşaatı devam eden Beverly Hills, Maldivler, Miami Beach ve Dubai gibi projelerin de dahil olduğu güçlü portföyüyle vizyonunu ileri taşımaya devam ediyor. Aman Residences, Bodrum projesi inşaatının kış aylarında başlaması öngörülüyor.