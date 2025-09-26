  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Amazon, 2,5 milyar dolarlık dev tazminat ödeyecek
Takip Et

Amazon, 2,5 milyar dolarlık dev tazminat ödeyecek

Amazon, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile iki yıldır süren davada uzlaşmaya giderek 2,5 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Şirketin, milyonlarca müşteriyi yanıltıcı yollarla Prime üyeliğine kaydolmaya zorladığı ve iptal sürecini zorlaştırdığı iddia ediliyordu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Amazon, 2,5 milyar dolarlık dev tazminat ödeyecek
Takip Et

FTC’nin açıklamasına göre, anlaşma kapsamında Amazon 1 milyar dolar idari para cezası ödeyecek. Ayrıca 35 milyon müşteriye toplam 1,5 milyar dolar iade yapılacak.

Bu karar, FTC tarihinde bir kural ihlali nedeniyle verilen en yüksek para cezası olurken, aynı zamanda kurumun elde ettiği ikinci büyük geri ödeme miktarı olarak kayda geçti.

Şirket iddiaları reddetti

Amazon Sözcüsü Mark Blafkin yaptığı açıklamada, şirketin yasaları ihlal etmediğini savundu ve “Müşterilerimize üyeliklerini hem başlatma hem de iptal etme konusunda açık ve basit yollar sunuyoruz. Bu anlaşma, müşteriler için yeniliklere odaklanmamızı sağlayacak” dedi.

Yeni kurallar getirildi

Uzlaşma uyarınca Amazon, artık üyelik ekranlarında “Hayır, ücretsiz kargo istemiyorum” gibi kullanıcıyı yönlendiren seçenekler sunamayacak. Ayrıca Prime’a kayıt olurken koşulların net biçimde açıklanması ve iptal sürecinin kolaylaştırılması zorunlu hale getirildi.

Prime’ın büyüklüğü

Prime üyeliği aylık 14,99 dolar veya yıllık 139 dolara mal oluyor. 2024’te 44 milyar dolar gelir elde eden Prime, hızlı teslimattan çevrim içi içeriklere, market alışverişinden özel indirimlere kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Bağımsız analizlere göre 2025 Mart itibarıyla ABD’de yaklaşık 197 milyon Prime müşterisi bulunuyor.

“Cezanın etkisi sınırlı”

E-ticaret analistleri, 2,5 milyar dolarlık ödemenin Prime’ın iptal sürecini daha şeffaf hale getirebileceğini ancak hizmetin pazar hâkimiyetini sarsmayacağını belirtiyor. Eski FTC Başkanı Lina Khan ise Amazon’un bu anlaşmayla olası bir mahkûmiyetin önüne geçtiğini, ancak cezanın şirketin büyüklüğü karşısında “bir cepten çıkan bozuk para” niteliğinde kaldığını söyledi.

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 26 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 26 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den son hava raporu: İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı! İşte tahminlerMeteoroloji'den son hava raporu: İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı! İşte tahminlerGündem
Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti: İntihar iddialarına yanıt geldiÜnlü sanatçı Güllü hayatını kaybettiGündem

 

Şirket Haberleri
Türkiye-Amerika ticaret köprüsüne Çolakoğlu desteği
Türkiye-Amerika ticaret köprüsüne Çolakoğlu desteği
Sevgili Metal savunma sanayinde vites büyütüyor
Sevgili Metal savunma sanayinde vites büyütüyor
Ortimobil, elektrikli araç modelleriyle hayatın her alanında
Ortimobil, elektrikli araç modelleriyle hayatın her alanında
Turkcell Teknocan’la 5G hazırlıklarını duyurdu: Beşliyoruz
Turkcell Teknocan’la 5G hazırlıklarını duyurdu: Beşliyoruz
Getir’den bu yıl da 1 milyon kap mama desteği
Getir’den bu yıl da 1 milyon kap mama desteği
Arçelik, 2024 Entegre Raporu ve TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı
Arçelik, 2024 Entegre Raporu ve TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı