Amazon, 2,5 milyar dolarlık dev tazminat ödeyecek

FTC’nin açıklamasına göre, anlaşma kapsamında Amazon 1 milyar dolar idari para cezası ödeyecek. Ayrıca 35 milyon müşteriye toplam 1,5 milyar dolar iade yapılacak.

Bu karar, FTC tarihinde bir kural ihlali nedeniyle verilen en yüksek para cezası olurken, aynı zamanda kurumun elde ettiği ikinci büyük geri ödeme miktarı olarak kayda geçti.

Şirket iddiaları reddetti

Amazon Sözcüsü Mark Blafkin yaptığı açıklamada, şirketin yasaları ihlal etmediğini savundu ve “Müşterilerimize üyeliklerini hem başlatma hem de iptal etme konusunda açık ve basit yollar sunuyoruz. Bu anlaşma, müşteriler için yeniliklere odaklanmamızı sağlayacak” dedi.

Yeni kurallar getirildi

Uzlaşma uyarınca Amazon, artık üyelik ekranlarında “Hayır, ücretsiz kargo istemiyorum” gibi kullanıcıyı yönlendiren seçenekler sunamayacak. Ayrıca Prime’a kayıt olurken koşulların net biçimde açıklanması ve iptal sürecinin kolaylaştırılması zorunlu hale getirildi.

Prime’ın büyüklüğü

Prime üyeliği aylık 14,99 dolar veya yıllık 139 dolara mal oluyor. 2024’te 44 milyar dolar gelir elde eden Prime, hızlı teslimattan çevrim içi içeriklere, market alışverişinden özel indirimlere kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Bağımsız analizlere göre 2025 Mart itibarıyla ABD’de yaklaşık 197 milyon Prime müşterisi bulunuyor.

“Cezanın etkisi sınırlı”

E-ticaret analistleri, 2,5 milyar dolarlık ödemenin Prime’ın iptal sürecini daha şeffaf hale getirebileceğini ancak hizmetin pazar hâkimiyetini sarsmayacağını belirtiyor. Eski FTC Başkanı Lina Khan ise Amazon’un bu anlaşmayla olası bir mahkûmiyetin önüne geçtiğini, ancak cezanın şirketin büyüklüğü karşısında “bir cepten çıkan bozuk para” niteliğinde kaldığını söyledi.