Amazon, 250 bin yeni çalışan alacak
ABD’de yaklaşan tatil sezonuna hazırlanan Amazon, artan çevrimiçi siparişleri karşılamak amacıyla 250 bin kişiyi istihdam edeceğini açıkladı. Şirket, son iki yılda olduğu gibi bu yıl da aynı sayıda yeni personel alımı gerçekleştirecek.
Amazon'un yeni işe alacağı personel, depolama, lojistik ve teslimat ağlarında görev yapacak. Şirket, tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlara saatlik ortalama 23 dolar ücret ve yan haklar sunarken, sezonluk çalışanların kazancının saat başına 19 doların üzerinde olacağı belirtildi.
Tatil satışlarında büyüme hızı yavaşlıyor
Veri analiz firması Adobe Analytics, bu yıl ABD'deki çevrimiçi tatil harcamalarının artış hızında yavaşlama öngörüyor. Ancak rapora göre e-ticaret satışları, genel perakende satışların üzerinde büyümeye devam edecek.
Trump'ın tarifeleri sınırlı etki yaratacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ithalatına uyguladığı yeni tarifelerin, tatil sezonu satışları
üzerinde önemli bir baskı oluşturması beklenmiyor. Uzmanlar, çoğu perakendecinin tatil
dönemi için gerekli stoklarını önceden ülke içinde depoladığını vurguluyor.
Amazon'dan stratejik hamle
Amazon, tatil sezonlarında her yıl işe aldığı yüz binlerce geçici çalışanın, teslimat sürelerinin
kısalması ve müşteri memnuniyetinin artmasında kritik rol oynadığını belirtiyor. Cnbc-e'de yer alan habere göre şirket, bu yıl da yoğun sipariş dönemine erken hazırlık yaparak operasyonel aksaklıkların önüne geçmeyi hedefliyor.