Amazon, 250 bin yeni çalışan alacak

Amazon'un yeni işe alacağı personel, depolama, lojistik ve teslimat ağlarında görev yapacak. Şirket, tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlara saatlik ortalama 23 dolar ücret ve yan haklar sunarken, sezonluk çalışanların kazancının saat başına 19 doların üzerinde olacağı belirtildi.

Tatil satışlarında büyüme hızı yavaşlıyor

Veri analiz firması Adobe Analytics, bu yıl ABD'deki çevrimiçi tatil harcamalarının artış hızında yavaşlama öngörüyor. Ancak rapora göre e-ticaret satışları, genel perakende satışların üzerinde büyümeye devam edecek.

Trump'ın tarifeleri sınırlı etki yaratacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ithalatına uyguladığı yeni tarifelerin, tatil sezonu satışları

üzerinde önemli bir baskı oluşturması beklenmiyor. Uzmanlar, çoğu perakendecinin tatil

dönemi için gerekli stoklarını önceden ülke içinde depoladığını vurguluyor.

Amazon'dan stratejik hamle

Amazon, tatil sezonlarında her yıl işe aldığı yüz binlerce geçici çalışanın, teslimat sürelerinin

kısalması ve müşteri memnuniyetinin artmasında kritik rol oynadığını belirtiyor. Cnbc-e'de yer alan habere göre şirket, bu yıl da yoğun sipariş dönemine erken hazırlık yaparak operasyonel aksaklıkların önüne geçmeyi hedefliyor.