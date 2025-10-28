Amazon 30 bin kişiyi işten çıkaracak: Tarihin en büyük işten çıkarma operasyonu

  1. Ekonomim
ABD medyasına göre Amazon, yapay zekâ yatırımlarını artırırken maliyetleri düşürmek için yaklaşık 30 bin ofis çalışanını işten çıkaracak.

ABD medyasında yer alan haberlere göre e-ticaret ve teknoloji devi Amazon, yapay zeka alanındaki yatırımlarını artırırken maliyetleri düşürmek amacıyla on binlerce ofis çalışanını işten çıkaracak.

Birçok haber kaynağı, salı günü başlayacak olan “kemer sıkma önlemi” kapsamında yaklaşık 30.000 kişinin işine son verileceğini belirtti.

Bu kesinti, Amazon'daki yaklaşık 350.000 ofis işinin yaklaşık yüzde 10'unu temsil edecek, ancak şirketin 1,5 milyondan fazla çalışanının çoğunluğunu oluşturan dağıtım ve depo işgücünü etkilemeyeceği bildiriliyor.

Amazon hisselerinde hafif yükseliş

Amazon hisseleri, potansiyel maliyet kesintisi haberinin yayılmasıyla resmi işlem gününü hafif yükselişle kapattı.

‘Yapay zeka müşteri deneyimini değiştirecek’

Amazon CEO'su Andy Jassy, çevrimiçi olarak müşterilerle etkileşim kurmaktan ofisleri daha verimli hale getirmeye kadar işyeri operasyonlarını kolaylaştırma konusunda yapay zekanın potansiyelini övgü yağdırdı.

Jassy, Amazon'un son çeyrek kazanç raporu toplantısında, “Yapay zekanın her müşteri deneyimini değiştireceğine olan inancımız gerçeğe dönüşmeye başlıyor” dedi.

