Amazon 9 bin kişiyi işten çıkaracak

The New York Times'ın haberine göre Amazon, küresel iş gücünün kabaca yüzde 3'ü olan ,kurumsal ve teknolojik geliştirme departmanlarından, yaklaşık 9 bin işçiyi çıkarmayı planlıyor .

Planlanan işten çıkarma,Meta'nın işgücünün yaklaşık yüzde 13'ünü ve Twitter'ın çalışanlarının yarısından fazlasını işten çıkarması da dahil olmak üzere teknoloji endüstrisindeki iş gücü azaltımına paralel olarak alınıyor.

The New York Times'a konuşan konuya yakın kaynaklarAmazon'un işten çıkarmaları, sesle etkinleştirilen asistan Alexa'yı geliştiren mühendisleri ve insan kaynakları departmanını içeren cihazlar bölümünde çalışan kişilerden yapacağını belirtiyor.