Amazon en çok mühendisleri kaybetti

Amazon'un geçen ay duyurduğu 14 binden fazla işten çıkarma, şirketin bulut bilişimden cihazlara, reklamcılıktan perakendeye ve market mağazalarına kadar geniş iş yelpazesinin neredeyse her alanını etkiledi. Ancak kesintilerin yüzde 40'ı mühendislik pozisyonlarından oldu.

New York, California, New Jersey ve Amazon'un ana üssü Washington eyaletlerinde yapılan resmi başvurular, bu eyaletlerdeki 4 bin 700'den fazla iş kesintisinin yaklaşık yüzde 40'ının mühendislik pozisyonları olduğunu gösterdi.

Veriler, Amazon tarafından eyalet kurumlarına sunulan WARN (İşçi Uyum ve Yeniden Eğitim Bildirimi) başvurularında raporlandı.

Layoffs.fyi verilerine göre, 231 teknoloji şirketinde toplam yaklaşık 113 bin iş kesintisi yaşandı. Bu eğilim, Covid pandemisi sonrası işletmelerin yeniden uyum sağladığı 2022'de başlamıştı.