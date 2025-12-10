  1. Ekonomim
Amazon, Hindistan'a 35 milyar dolardan fazla yatırım yapacak

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, 2030’a kadar Hindistan'a 35 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, Hindistan’a yönelik 35 milyar doları aşkın yatırımın yapay zekayı geliştirme, lojistik sektörünü iyileştirme ve ihracatı artırma amacı taşıdığı belirtildi.

Hindistan'daki faaliyetlerine 2010 yılından bu yana 40 milyar dolar yatırım yapan Amazon, bu ülkenin ekonomisinde 2030’a kadar 1 milyon ek istihdam oluşturmayı planlıyor.

Amazon'daki Hintli satıcıların ihracat hacminin 2030 yılına kadar 20 milyar dolardan 80 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

Amazon'un söz konusu kararının, yatırımlarını bu ülkeye yoğun şekilde kaydıran diğer ABD teknoloji şirketlerini takip etmesi dikkati çekti.

Microsoft dün Hindistan’da 17,5 milyar dolarlık yatırım planladığını açıklamıştı.

Google ise gelecek 5 yıl içinde 15 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

