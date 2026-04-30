Amazon ilk çeyrekte beklentileri aştı, AWS gelirleri hızlandı

Amazon, 2026'nın ilk çeyreğinde hem kar hem gelirde piyasa beklentilerini aşarken, bulut bilişim birimi AWS'nin performansı da tahminlerin üzerine çıktı.

Şirketin hisse başına karı 2,78 dolar olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi 1,64 dolar seviyesindeydi. Gelir ise 177,30 milyar dolarlık beklentiye karşılık 181,52 milyar dolar oldu.

Amazon Web Services gelirleri yıllık bazda yüzde 28 artışla 37,59 milyar dolara yükseldi. Analistler bu kalemde 36,64 milyar dolar gelir ve yüzde 26 büyüme bekliyordu. Böylece AWS, son 3 yılı aşkın sürenin en hızlı büyümesini kaydetti. Amazon'un toplam satışları içinde en büyük payı oluşturmaya devam eden çevrim içi mağazalar segmentinin geliri ilk çeyrekte yüzde 12 artarak 64,3 milyar dolara çıktı. Bu kalemde analist beklentisi 62,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Reklam gelirleri de 16,87 milyar dolarlık beklentiyi aşarak 17,24 milyar dolar olarak açıklandı. Wall Street bu segmentte yüzde 21,2 büyüme bekliyordu.

Hisseler yükseldi

Sonuçların ardından Amazon hisseleri seans sonrası işlemlerde yüzde 4'ten fazla yükseldi.

Amazon CEO'su Andy Jassy, şirketin yaşamları boyunca görülebilecek en büyük dönüşümlerden bazılarının ortasında bulunduğunu belirterek, bu süreçte liderlik etmek için iyi konumlandıklarını ve müşteriler ile Amazon açısından önlerinde olanlar konusunda çok iyimser olduğunu söyledi.

Şirketin ilk çeyrekte mülk ve ekipman harcamaları 44,2 milyar dolar ile Wall Street'in 43,6 milyar dolarlık tahmininin üzerinde gerçekleşti. Amazon, son 12 aylık serbest nakit akışının ise yapay zekâ yatırımlarının etkisiyle yıllık bazda yüzde 95 düşüşle 1,2 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

Sermaye harcamalarındaki artışta, şirketin Leo adlı uzaydan internet hizmetine yönelik yatırımları da etkili oldu. Finans Direktörü Brian Olsavsky, ticari hizmetin bu yılın üçüncü çeyreğinde başlamasının hedeflendiğini söyledi.

Amazon'un takımyıldız yapısını kurmak için daha fazla uydu üretmesi ve roket fırlatma kapasitesi ayarlaması gerekiyor. Nihai olarak yaklaşık 7.700 uydudan oluşması planlanan yapıda halihazırda yaklaşık 270 uydu hizmet veriyor.

Şirket ayrıca bu ay başında Globalstar'ı yaklaşık 11,57 milyar dolar değerleme ile satın almayı planladığını açıklamıştı. Bu işlem, Amazon tarihindeki en büyük ikinci satın alma olarak öne çıkıyor.