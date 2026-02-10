Amazon Lens özelliği Türkiye’de de kullanıma sunuldu

Amazon, Amazon Lens uygulamasını bugün Türkiye’de de kullanıma sunduğunu açıkladı. Bu yeni özellikle birlikte, online alışverişte daha hızlı ve pratik bir deneyim arayan müşteriler için görsel alışveriş imkânı daha geniş bir kitleye ulaşıyor.

Bir arkadaşınızın evinde gördüğünüz bir mobilyaya hayran kalıp, ama aramak için doğru kelimeleri bulamadığınız oldu mu? Ya da adını bilmediğiniz bir eşyayı yenilemeniz mi gerekti? Amazon Lens, Amazon’un mobil uygulamasını kullanarak kamera ile çektiğiniz görseller üzerinden alışveriş yapmanızı sağlayarak bu sorunu ortadan kaldırıyor. Dünya genelinde on milyonlarca müşteri, her ay Amazon Lens sayesinde aradıkları ürünü çok daha kolay bir şekilde buluyor.

Görselle Ara (Snap & Search): Beğendiğiniz bir ürünün benzerlerini fotoğrafını kullanarak kolayca bulmak artık mümkün. Satın almak istediğiniz bir ürünün ekran görüntüsü ya da çektiğiniz fotoğrafı telefonunuzda kayıtlıysa, ürünü tarif etmenize, rengini ya da şeklini yazmanıza gerek kalmadan bulabilirsiniz. Arama çubuğundaki Lens simgesine dokunup görseli seçip yüklediğinizde Amazon Lens, Amazon’da satın alabileceğiniz benzer ürünleri anında karşınıza getiriyor.

Daire İçine Alarak Ara (Circle to search): Yalnızca cihazınızdan görsel yüklerken kullanılabilen bu özellik, bir görselde birden fazla ürün yer aldığında aradığınız ürünü daire içine alarak seçmenize ve daha hassas bir arama yapmanıza olanak tanıyor.

Bak ve Satın Al (Spot it, shop it): Yeni özellik sayesinde gördüklerinizi satın almanız çok daha kolay hale geliyor. Kamera ile Arama özelliği sayesinde dışarıdayken, televizyon izlerken ya da bir dergi okurken fotoğraf çekebilirsiniz. Amazon Lens, çektiğiniz görsele uygun ya da benzer ürünleri Amazon’da satın alabileceğiniz şekilde sizin için buluyor.

Barkod tarama ile tam eşleşme

Amazon Lens’te, barkod tarama özelliği de bulunuyor. Bu sayede fiyatları ve teslimat seçeneklerini karşılaştırabilir ya da daha önce satın aldığınız ürünleri yeniden sipariş edebilirsiniz. Arama çubuğundaki Lens simgesine tıkladığınızda, herhangi bir barkodu kolayca tarayarak ilgili ürünü bulmanızı sağlayan barkod seçeneğine ulaşabilirsiniz. Üstelik yazı yazmanıza ya da sayfalar arasında gezinmenize gerek kalmadan tam eşleşme yapılıyor.

“Müşterilerimiz ürün isimlerini bilmek zorunda kalmadan alışverişlerini yapabiliyor”

Konuyla ilgili açıklama yapan Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem, "Amazon'da tüm süreçlerimizin merkezine müşteri tutkumuzu koyuyor ve her zaman 'Müşterilerimizin hayatını nasıl daha fazla kolaylaştırabiliriz?' sorusuna yanıt arıyoruz. Amazon Global tarafından geliştirilen Amazon Lens’i kullanıma sunarken temel motivasyonumuz da müşterilerimizin aradıkları ürüne en hızlı ve zahmetsiz şekilde ulaşabilmelerini sağlamak oldu. Yapay zekâ destekli bu yeni nesil görsel alışveriş deneyimi sayesinde, müşterilerimiz ürün isimlerini bilmek zorunda kalmadan aradıklarını hızlıca bulabiliyor. Bizim için yapay zekânın gerçek değeri, müşterilerimize daha akıllı, daha hızlı ve daha faydalı bir alışveriş deneyimi sunmak anlamına geliyor. Bu aracımızla Türkiye’deki müşterilerimizin de hayatlarını kolaylaştırmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Görsel arama ile gelişmiş filtreleme özellikleri bir arada

Amazon Lens, görsel olarak benzer ürünleri listeledikten sonra, müşteriler Amazon’un geniş ürün yelpazesi genelinde sonuçları fiyat, müşteri puanları ve teslimat seçeneklerine göre sıralayabiliyor. Ücretsiz Prime kargo avantajının yanı sıra Aynı Gün ve Ertesi Gün Teslimat seçenekleri ile sunulan on binlerce ürün de buna dahil. Görsel arama ile gelişmiş filtreleme özelliklerinin birleşimi, alışveriş deneyimini her zamankinden daha hızlı ve zahmetsiz bir deneyime dönüştürüyor.

Kendi müşterilerine indirim konusunda en yüksek güveni veren online perakendeci

Öte yandan bağımsız araştırma şirketi Veri Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği “Tüketici Gözünden İndirim Dönemleri ve Beklentileri Araştırması” sonuçlarına göre kendi müşterilerine indirim konusunda en yüksek güveni veren online perakendeci olarak Amazon ilk sırada yer aldı. Türkiye’deki e-ticaret kullanıcıları arasında, araştırmanın yapıldığı 2025 yılı ekim ayı itibarıyla son 6 ayda Amazon’dan alışveriş yaptığını belirtenlerin yüzde 83’ü Amazon’un indirimlerine güvenirken, yüzde 86’sı Amazon’un sunduğu kampanyaları “gerçekten değerli” buluyor.