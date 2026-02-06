Amazon, medya kesintisinin ardından 200 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sahibi olduğu Washington Post gazetesindeki yaklaşık 300 kişiyi işten çıkarma kararıyla tartışma yaratmaya devam ediyor.

Bezos'un sahibi olduğu Amazon, dün 213 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklayarak büyüme artışına rağmen Wall Street tahminlerinin altında kaldı.

Fakat Amazon, bu yıl yapay zeka ve robotik alanına 200 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Amazon yatırım hedefini 200 milyar dolara çıkardı

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, Amazon CEO'su Andy Jassy, ​​yaptığı basın açıklamasında, bu yıl sermaye harcamalarını 125 milyar dolardan 200 milyar dolara çıkaracaklarını söyledi.

Jassy, "Mevcut ürünlerimize olan güçlü talep ve yapay zeka, çipler, robotik ve alçak yörünge uyduları gibi çığır açan fırsatlarla birlikte, 2026 yılında Amazon genelinde yaklaşık 200 milyar dolarlık sermaye yatırımı yapmayı ve yatırılan sermayeden uzun vadede güçlü bir getiri elde etmeyi bekliyoruz" dedi.

Amazon'un geliri, 2025 mali yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 artarak 213,4 milyar dolara yükseldi (bir önceki yıl 187,8 milyar dolardı). Şirket, 31 Aralık'ta sona eren üç aylık dönem için 21,2 milyar dolar veya hisse başına 1,95 dolar net gelir bildirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı çeyreğinde elde edilen 20 milyar dolar veya hisse başına 1,86 dolar ile karşılaştırıldığında düşüş gösteriyor.