Amazon, New York’ta yaklaşık 700 çalışanı işten çıkarıyor

New York Eyaleti Çalışma Bakanlığı’na yapılan bildirimlere göre, Manhattan’daki dokuz farklı Amazon ofisinde toplam 660 çalışan işini kaybedecek. En büyük kesinti, Manhattan West ofisinde ve Fifth Avenue’daki eski Lord & Taylor binasında bulunan New York Tech Hub’da gerçekleşecek.

Şirket, işten çıkarmaların başladığı 28 Ekim’de tüm etkilenen çalışanların bilgilendirildiğini açıkladı.

“Daha yalın bir organizasyon kurmalıyız”

Amazon’un İnsan Deneyimi ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti, çalışanlara gönderdiği notta kararı şu sözlerle gerekçelendirdi:

“Daha yalın, daha az hiyerarşik ve daha fazla sorumluluk alan bir organizasyon olmamız gerektiğine inanıyoruz. Müşterilerimiz için daha hızlı hareket etmek zorundayız.”

CEO Andy Jassy, 2021’de Jeff Bezos’tan görevi devraldığından bu yana şirketin farklı birimlerinde insan kaynakları, bulut hizmetleri ve reklam dahil birçok alanda on binlerce kişiyi etkileyen işten çıkarma dalgaları yönetmişti.

Depo ve teslimat çalışanları etkilenmedi

Amazon, New York’taki dokuz ofisin hiçbirinin kapanmayacağını, işten çıkarmaların yalnızca kurumsal pozisyonlarla sınırlı olduğunu; depo ve teslimat çalışanlarının etkilenmediğini belirtti.

Kesintilere rağmen Amazon, Manhattan ofisleri ve eyalet genelindeki lojistik merkezleriyle New York’un en büyük özel işverenlerinden biri olmaya devam ediyor.