Amazon Türkiye gönüllüleri, Ramazan’da Çorbada Tuzun Olsun Derneği’nin yemek dağıtımına destek verdi

Amazon Türkiye gönüllü ekibi, sokakta yaşayan bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve onları topluma yeniden kazandırmak amacıyla faaliyet gösteren Çorbada Tuzun Olsun Derneği’nin (ÇOTUN), Ramazan ayındaki yemek yapımı ve dağıtım çalışmalarına gönüllü olarak katıldı. "Hikâyeleri birlikte değiştiriyoruz" mottosuyla yapılan ve Ramazan’ın dayanışma ruhunu sahaya taşıyan bu proje ile dezavantajlı bireylerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına ve toplumsal farkındalığın artırılmasına katkıda bulunuldu.

Gönüllülük çalışmaları kapsamında, üst düzey yöneticilerden stajyerlere kadar her kademeden yaklaşık 50 Amazon Türkiye çalışanı, #AmazonHerSofrada diyerek derneğin profesyonel mutfağına girdi. Ekipler, hijyen kuralları ve standart tarifler çerçevesinde deneyimli personelle omuz omuza çalışarak sıcak yemeklerin hazırlanma sürecinin her aşamasında emek verdiler.

Yoğun mutfak hazırlıklarının ardından Amazon Türkiye gönüllüleri, akşam saatlerinde gıda dağıtım operasyonunda da yer aldı. Gönüllülerin desteği ile sadece beş gün içerisinde yaklaşık 500 kişiye sıcak yemek dağıtıldı. Günün sonunda gönüllüler, derneğin ertesi güne hazırlanması için temizlik ve düzenleme çalışmalarına de destek verdi.

Toplumun farklı kesimleri arasında güçlü bir gönül köprüsü kuran bu iş birliği, #AmazonHerSofrada vizyonunu gerçeğe dönüştürerek markaların sosyal sorumluluk çalışmaları için anlamlı bir örnek oldu.