Amazon Türkiye, Hatay'daki Gülümseten Hayaller Projesi ile 5.500'den fazla insanın yaşamına dokundu

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Amazon Türkiye de bölgeye destek veren kuruluşlar arasında yer almıştı. Depremin hemen sonrasında gıda, hijyen ve barınma malzemelerinin ulaştırılması, lojistik desteğin sağlanması, gönüllü çalışanların sahada aktif rol alması ve maddi bağış gibi pek çok alanda katkıda bulunan Amazon Türkiye, bu desteklerini 2023 yılında Hatay'da sürdürülebilir bir modele dönüştürmüştü. Hayalime Ortak Ol Topluluğu iş birliği ile bu ilimizde başlatılan Gülümseten Hayaller projesi ikinci yılını da başarıyla geride bıraktı. Çocukların, gençlerin ve bölge sakinlerinin iyi olma hallerini desteklemeyi amaçlayan proje, binlerce kişiye umut ve dayanışma alanı olmaya devam ediyor.

İlk yılında 1.500 kişiye ulaşmayı hedeflerken 2.532 kişinin hayatına dokunan proje, ikinci yılında da 2.000 kişi hedefini aşarak 3.008 kişiye ulaştı. Böylece proje kapsamında sadece iki yılda yürütülen çalışmalarla toplam 5.540 çocuk, genç ve kadının yaşamına dokunuldu. Ortaya çıkan bu başarılı sonuçlar doğrultusunda Gülümseten Hayaller Projesi üçüncü yılında artık gezici bir modelle Hatay'ın farklı mahallelerinde daha fazla kişiye ulaşmayı da hedefliyor.



Proje kapsamında düzenlenen sanat terapisi temelli programlar, müzik terapisi temelli atölyeler, dans/hareket ve beden farkındalığı çalışmaları, grup oyunları ve eğitim destek programları ile çocukların ve gençlerin gelişimleri destekleniyor. Ayrıca bireysel ve grup danışmanlık destek oturumları, eğitmenlere yönelik iyi olma hali (wellbeing) seansları, topluluk buluşmaları ve çevrimiçi danışmanlık seansları da proje kapsamında verilen hizmetler içerisinde yer alıyor.

Gülümseten Hayaller Projesiyle bu yıl düzenlenen etkinliklerden bazıları:

Hayalimi Kodluyorum: Kodlama atölyeleri bu yıl da çocukların favorisiydi. Atölyelerde 971 çocuğa teknoloji ve yaratıcılığı bir araya getiren uygulamalarla ulaşıldı. Robotlarını programlayan çocuklar kod yazarken birlikte üretmeyi de öğrendi. Amazon Türkiye'den gönüllü çalışanlar ve Hayalime Ortak Ol Topluluğu gönüllüleri tarafından yüz yüze verilen bu eğitimlerle bölgedeki öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri kazanmaları ve akademik başarılarının desteklenmesi hedeflendi.

Sanat, Hareket ve Eğitim Atölyeleri: Yaratıcılığın, eğlencenin ve öğrenmenin bir arada sunulduğu atölyelerde ise 1.939 kişi; drama, bilim, sanat, doğa etkinlikleri ve kişisel gelişim aktiviteleri ile buluştu. “Minik Bahçıvanlar” projesinden gökyüzü gözlemine kadar birçok etkinlikte çocuklar dünyayı keşfetti.

Mahalle Şenlikleri ve Özel Günler: “Her mahallede bir gülüş, her gülüşte bir umut” diyerek yola çıkılan çocuk şenlikleri, bu yıl 6 mahallede 900 çocuğun katılımı ile gerçekleştirildi. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da 500 çocukla tüm gün süren atölyeler yapıldı.

İş Birlikleri ve Kadınlarla El Ele: Bu yıl boyunca Defne Belediyesi, Samandağ Belediyesi, Sivil Düşler, Zeytin Dalı, Kal Antakya, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), Zenginler Atölyesi gibi pek çok kurumla ortak projeler de yürütüldü. Bu iş birliklerinin yanı sıra Gülümseten Hayaller Topluluk Evi'nde kadınlara yönelik etkinlikler de düzenlendi. Ahşap boyama, sanat terapi, yoga gibi atölyelerde kadınlar hem öğrendi hem de emeklerini ekonomik değere dönüştürme fırsatı buldu. Kadınların “Ben de yapabiliyorum” diyerek güçlendiği bu programlara katılım her geçen gün arttı.

Kırtasiye Kitleri: Amazon Türkiye'nin desteğiyle kırtasiye kitleri bu yıl da 22 mahallede 855 çocuğa ulaştırıldı. Yeni defterlerine sarılan çocukların gözlerindeki mutluluk, dayanışmanın en somut göstergesi oldu.

İlk andan itibaren tüm imkânlarını seferber etti

Amazon Türkiye, depremin meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren küresel Afet Yardım kabiliyetini ilk günden devreye aldı. Amazon Air'e ait yardım malzemesi yüklü iki kargo uçağı ABD ve Almanya'dan İstanbul'a uçtu. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Deprem Dayanışma Kampanyası'na katıldı ve müşterilere deprem bölgesine ürün bağışlamanın kolay bir yolunu sunmak için amazon.com.tr'de bir İstek Listesi başlattı. Müşterilerin doğrudan amazon.com.tr'den satın alabilecekleri STK bağış kartları oluşturuldu. Dünya çapındaki Amazonluların aday gösterdikleri STK'lara bağışta bulunmaları için bir kampanya başlatıldı. Amazon'un; Türkiye, AB ve ABD envanterlerinden bağışladığı on binlerce acil yardım malzemesini sahada çalışan çeşitli STK'lara gönderdi. 500 palet giysi yüklü on yedi kamyon buradaki topluluklara ulaştı. Afet Yardım Merkezi aracılığıyla bağışta bulundu ve AFAD ile Türk Kızılayı aracılığıyla etkilenen bölgelere çadır, battaniye, hijyen kitleri ve gıda gibi temel ihtiyaç malzemeleri sağladı. Bunların yanı sıra Ticaret Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonuyla, AFAD'ın Osmaniye'deki beş deposunun düzenlenmesine yardımcı olmak için çalışanlarını göndererek yerinde destek sağladı.