Amazon Türkiye, tarihinin en kapsamlı satış ortağı büyüme hızlandırma programını duyurdu.

1 Mayıs 2026’da başlayacak bu yeni program kapsamında, Amazon Lojistik (FBA) ürünlerinde Türkiye’deki satış ortaklarından satış komisyonu alınmayacak, ayrıca teslimat ücretleri maliyetlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.

İlk etapta üç ay sürecek ve gerekli koşulları sağlayan satış ortakları için üç ay daha uzatılarak toplamda 6 aya kadar çıkarılabilecek. Bu sınırlı süreli kampanya; girişimciler, KOBİ’ler ve her ölçekteki işletmelerin Amazon.com.tr’de satışa başlamaları için benzeri görülmemiş bir fırsat sunuyor.

Program sayesinde mevcut satış ortakları da maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak Türkiye genelinde milyonlarca müşteriye kolaylıkla ulaşacak.

Amazon Türkiye Pazaryeri Genel Müdürü Ediz Habip yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Türkiye’deki satıcıların en büyük sorunlarından biri olan yüksek lojistik ve operasyon yüklerine çözüm getiriyoruz. Amazon Lojistik ile satış ortaklarımızın iş yapma biçimlerini dönüştürüyoruz.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu sistemin avantajlarını deneyimleme ve bunlardan yararlanma konusunda inanılmaz bir fırsat sunuyoruz; depolama, paketleme ve kargolama gibi günlük operasyon yüklerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor; hızlı teslimat, müşteri hizmetleri ve iade süreçlerinin tamamını onların yerine yönetiyoruz.

Sıfır satış komisyonu sayesinde satış ortaklarımızın komisyon ücretleri ceplerinde kalırken, teslimat ücretlerinin maliyetlerini yarıya düşürüyoruz. Bu sayede satış ortaklarımız rekabetçi fiyatlarını korurken, kâr marjlarını artırabiliyor.”

"Türkiye’deki satıcılara dünya standartlarında lojistik hizmeti sunuyoruz"

Program, Amazon'un öne çıkan lojistik hizmetlerinden biri olan Amazon Lojistik (FBA) üzerine inşa edildi. Amazon Lojistik (FBA) ile satıcılar ürünlerini Amazon'un lojistik ağına gönderiyor; böylelikle Amazon depolama, profesyonel paketleme, seçili bölgelerde aynı gün ve ertesi gün teslimat, müşteri hizmetleri ve iade süreçlerini yönetiyor.

Amazon Lojistik (FBA) üzerinden gönderilen ürünler otomatik olarak Prime rozeti de kazanıyor. Prime rozeti, müşterilere hızlı ve ücretsiz teslimat güvencesi sunan bir güven işareti; satın alma kararlarını hızlandırıyor ve teslimat hızı ile güvenilirliğe önem veren müşterilerin dikkatini çekiyor.

“Sıfır Komisyon, Büyük Kazanç Paketi” ile tüm bu avantajlar sıfır komisyon ve yüzde 50 daha düşük teslimat maliyetleriyle sunuluyor. Böylece dünya standartlarında lojistik çözümleri, Türkiye'deki KOBİ'ler için çok daha erişilebilir hale geliyor.

Kahu Naturals Kurucusu Duygu Keleş, programın sunduğu imkânlar hakkında şunları söyledi:

“Amazon Lojistik, operasyonel yükümüzü önemli ölçüde azaltmamıza yardımcı olan harika bir hizmet. Artık paketleme, kargo süreçleri ya da müşteri hizmetleriyle ilgilenmiyoruz. Prime rozeti de daha büyük satıcılarla rekabet etmemizi sağlıyor.

Ücretlerde yapılan indirim sayesinde, rekabetçi fiyatlarımızı korurken kâr marjımızı artırmamıza ve markamız için ticari fırsatları en üst düzeye çıkarmamıza yardımcı olacak.

Ayrıca Amazon sponsorlu reklamlar ile daha fazla müşteriye ulaşmakla kalmıyor, aynı zamanda markamızın görünürlüğünü ve satışlarımızı artırıyoruz. Böylece bizim gibi küçük işletmeler de rekabetçi bir pazarda öne çıkma ve gelirlerini artırma konusunda güçlü bir araçtan faydalanabiliyor.”

“Sıfır Komisyon, Büyük Kazanç Paketi” büyümeye yatırım yapan satış ortaklarını ödüllendiriyor

Program, 1 Mayıs – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak ve 300 - 10.000 TL arasında fiyatlandırılmış, Amazon Lojistik (FBA) ürünlerini satan tüm satış ortaklarına açık olacak.

Satış ortakları, uygun ürünlerini Amazon Lojistik (FBA) sistemine dahil ettikleri anda, ek bir şart olmaksızın sıfır komisyon ücreti ve teslimat ücretlerinde yüzde 50 indirim avantajından hemen yararlanabiliyor.

Amazon Sponsorlu Reklamlar vererek işlerini büyütmek isteyen ve reklam harcama oranını yüzde 2 artıran satış ortakları için program 31 Ekim 2026’ya kadar uzatılıyor. Böylece, programın temel avantajları Türkiye’deki tüm satıcılar için erişilebilir hale gelirken, daha yüksek yatırım yaparak müşteri kazanımı ve marka oluşturma süreçlerine odaklanan satış ortakları da ödüllendiriliyor.

Aynı zamanda Amazon, A’dan Z’ye Garanti güvencesiyle Türkiye’de KOBİ’ler ve müşteriler için güvenli bir alışveriş ortamı sunuyor. Alışveriş sürecinin her aşamasında hem satış ortaklarının hem de müşterilerin işlemlerinin korunduğuna dair güvence sağlanıyor.

Bu yaklaşım sayesinde Türkiye’deki müşteriler, daha geniş ürün seçeneklerine, rekabetçi fiyatlara, hızlı teslimata, seçili ürünlerde vade farksız taksit imkânlarına ve güçlü müşteri hizmetlerine kolayca erişebiliyor.