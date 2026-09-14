Amazon Türkiye, yeni satıcılara yönelik komisyon desteğini duyurdu

Amazon.com.tr’deki geniş bir kategori yelpazesini kapsayan bu özel kampanya ile Amazon'a yeni kayıt olan satış ortakları, 2 milyon TL’ye kadar olan satışlarında standart satış komisyonu oranlarında yüzde 70 indirimden yararlanarak işlerini büyütmek için önemli bir maliyet avantajı elde ediyor.

Kampanyadan faydalanmak için satış ortaklarının hesap kayıt tarihinden itibaren 20 gün içinde ürünlerini listelemesi yeterli oluyor. Kampanya avantajı, ilgili koşullar kapsamında kayıt tarihinden itibaren 90 güne kadar geçerli oluyor. Böylece satış ortakları, Amazon.com.tr’de daha düşük maliyetlerle satışa başlayarak işlerini büyütmeye odaklanabiliyor. Özellikle dijital ticarete yeni adım atacak girişimciler ve KOBİ'ler için bu fırsat, Amazon'da rekabet avantajıyla satışa başlamalarının önünü açıyor.

Kampanyaya ek olarak, Amazon.com.tr’de Sponsorlu Ürünler reklamlarını daha önce kullanmamış yeni ve mevcut satış ortaklarına 4.000 TL değerinde reklam kredisi sunuluyor. Bu sayede satış ortakları, ürünlerinin görünürlüğünü artırarak ilk günden itibaren daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşıyor.

1 Eylül’de başlayan ve 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek kampanyanın koşullarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Eğer henüz Amazon satış ortağı değilseniz, satıcı kaydı sayfası üzerinden hızlıca başvurunuzu yapabilirsiniz.

"Türkiye'deki girişimcilere e-ticarete çok düşük maliyetlerle başlama fırsatı sunuyoruz"

Kampanya hakkında açıklama yapan Amazon Türkiye Pazaryeri Genel Müdürü Bora Usal, “Amazon Türkiye olarak öncelikli hedeflerimizden biri girişimcilerin ve KOBİ’lerin dijital dünyada büyümelerine ve yeni pazarlara açılmalarına destek olmak. Türkiye’nin üretim gücünü Amazon’un satış, lojistik ve reklam çözümleriyle buluşturarak işletmelerin büyümesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yeni kampanyamızla Amazon.com.tr’de satışa başlayacak işletmelere 2 milyon TL’ye kadar satışlarında yüzde 70 komisyon indirimi sunarak, büyümelerinin ilk aşamasında önemli bir maliyet avantajı sağlıyoruz. Böylece e-ticarete daha güçlü bir başlangıç yapmalarını destekliyoruz. Bunun yanında Sponsorlu Ürünler reklamlarını daha önce kullanmamış yeni ve mevcut satış ortaklarımıza sunduğumuz 4.000 TL değerindeki reklam kredisiyle ürünlerini daha fazla müşteriye ulaştırmalarına yardımcı oluyoruz. Bu desteklerin daha fazla girişimcinin dijital ticarete katılması için güçlü bir başlangıç noktası oluşturacağına inanıyoruz.” dedi.

Satıcılar için lojistikten reklama tüm destekler Amazon'da

Amazon, satış ortaklarının işlerini büyütmelerine ve daha fazla müşteriye ulaşmalarına yardımcı olmak için komisyon avantajlarının yanı sıra lojistik, marka geliştirme ve reklam alanlarında da çeşitli araç ve hizmetler sunuyor:

· Amazon Lojistik (FBA): Amazon Lojistik ile satış ortakları ürünlerini Amazon’un anlaşmalı lojistik merkezlerine gönderiyor; ürünlerin depolanması, hazırlanması, müşteriye gönderilmesi, müşteri hizmetleri ve iade süreçleri Amazon tarafından yönetiliyor. Böylece satış ortakları operasyonel süreçlerini kolaylaştırarak işlerini büyütmeye odaklanabiliyor.

· Amazon Marka Kaydı ve Fikri Mülkiyet Hızlandırıcı (IP Accelerator): Amazon Marka Kaydı, tescilli bir ticari markaya sahip işletmelerin markalarını korumalarına ve geliştirmelerine yardımcı olurken IP Accelerator, KOBİ’leri fikri mülkiyet alanında destek alabilecekleri uzmanlarla buluşturuyor.

· Amazon Reklamlar: Amazon’un reklam çözümleri, satış ortaklarının ürünlerinin görünürlüğünü artırmalarına ve daha fazla müşteriye ulaşmalarına yardımcı oluyor.