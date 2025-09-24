Amazon umduğunu bulamadı: Kasasız market girişimi iflas etti

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, Birleşik Krallık’ta faaliyette olan tüm Amazon Fresh mağazalarını kapatacağını açıkladı.

Şirket, 14 mağazayı tamamen kapatmayı, 5 mağazayı ise 2017’de satın aldığı Whole Foods Market’e dönüştürmeyi planladıklarını duyurdu.

The Guardian’ın haberine göre, işler Amazon’un beklediği gibi gitmedi ve kasasız market konsepti pek de tutmadı.

Amazon’dan yapılan açıklamada, kapanışlardan etkilenecek çalışanlara mümkün olduğunca yeniden görevlendirme fırsatı sunulacağı belirtildi.

Şirket, bu adımın çevrimiçi teslimattaki büyüme potansiyeline odaklanmak için alındığını vurguladı.